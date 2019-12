YouTube Music ya tiene reproducción sin interrupciones en la web y Android

YouTube Music implementa una nueva función para todos sus usuarios premium que podrán disfrutar en la versión web y su app para Android.

YouTube Music va a incorporando de a poco algunas de las funciones populares de los servicios de música en streaming. Y ahora añade de forma oficial la posibilidad de reproducir sin interrupciones nuestras canciones favoritas.



Esta dinámica estará disponible tanto si el usuario visualiza los vídeos de su lista de reproducción o si prefiere el audio. Así que podrás disfrutar de los álbumes de tus artistas favoritos de forma más fluida sin las constantes transiciones entre canciones.

Algunos usuarios ya llevan meses disfrutando de esta dinámica, pero ahora se extiende de forma oficial a todos. Escuchar música sin pausa es una de las ventajas que ofrecen servicios como Spotify como un plus para sus usuarios premium, así que resultaba extraño que demorara tanto en llegar a la propuesta que quiere impulsar Google.

YouTube Music tiene una de las promos de prueba gratis más extendidas, ya que promete dar 3 meses gratuitos con el fin de cautivar la atención de nuevos usuarios. Pero esto no será suficiente para mantener su interés si no ofrece un plus, o por lo menos ofrece las mismas funciones populares que la competencia.

Por el momento, esta actualización beneficiará a los usuarios de Android, así que si prefieres usar YouTube Music desde iOS tendrás que esperar hasta una futura versión.