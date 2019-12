Microsoft rediseña las apps móviles de Office y suma más funciones

El equipo de Microsoft anunció el rediseño de sus apps móviles con un nuevo diseño visual y nuevas funciones para aumentar la productividad.

Cambios que se reflejan en las apps de OneDrive, Outlook, Word, Excel y PowerPoint. Una combinación de diseño y funcionalidad que mejoran la experiencia de los usuarios.



La idea es que las apps puedan ofrecer a los usuarios las funciones necesarias mientras están en movimiento y consultan sus correos o documentos desde el móvil. En lugar de complicar tratando de imitar el estilo de sus versiones web brindan una versión optimizada para dispositivos móviles y usuarios ocupados acostumbrados a la multitarea, en esta modalidad de “productividad móvil”.

Algunos cambios visuales los encontramos dando un vistazo a la tipografía, los íconos y secciones específicas como las pantallas de bienvenida. Pero también se han añadido funciones que los usuarios llegan tiempo esperando y que aprovechan las bondades de los dispositivos móviles.

Por ejemplo, la función Play My Emails da un plus permitiendo que los usuarios opten por escuchar los correos electrónicos de su bandeja de entrada en Outlook. No será la típica dinámica de voz robótica leyendo sin sentido sus correos sino que promete mantener una lectura natural. O Read Aloud en Word y Office con una dinámica similar para leer en voz alta cualquier tipo de documento.