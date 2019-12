Twitter busca ser más claro y directo ante los usuarios en su nuevo Centro de Privacidad

Twitter no quiere formar parte del grupo de las compañías tecnológicas que prometen valorar la privacidad de los usuarios, quedando en la práctica en meras palabras. Por ello, la compañía pretende ser lo más transparente posible ante los usuarios en todo lo concerniente a la protección de los datos que los usuarios les proporcionan y confían a la hora de formar parte de su comunidad.

Para ello, Twitter acaba de lanzar su Centro de Privacidad, una web donde hablaran de todo lo que tenga que ver con la privacidad y seguridad de los usuarios en su plataforma. Según la descripción de la misma:



El Centro de privacidad de Twitter alojará información útil sobre nuestro trabajo de privacidad y protección de datos: iniciativas relacionadas, anuncios, nuevos productos de privacidad y comunicación sobre incidentes de seguridad. Debería ser más fácil encontrar y aprender más sobre el trabajo que estamos haciendo para mantener sus datos seguros, incluidos los datos que recopilamos, cómo los usamos y los controles que tiene.

Con esta iniciativa, Twitter quiere ir más allá de lo que los usuarios ven en su día a día, pretendiendo dar luz a todo el trabajo que realiza la compañía, buscando ser honestos y responsables ante sus usuarios, incluso en los momentos más problemáticos que puedan presentarse.

En su blog destacan los tres pilares básicos en los que se basan los trabajos que se desarrollan para la protección de los datos de los usuarios. En primer lugar hablan del arreglo de la deuda técnica, es decir, la adaptación de sistemas antiguos que no estaba preparados para los usos actuales. En segundo lugar está la inclusión prioritaria de la privacidad por diseño para cada producto que lancen. Y en tercer lugar se encuentra la responsabilidad ante los usuarios.

Consideran que no son perfectos en lo que respecta a la privacidad y la protección de los datos, donde siempre hay margen de mejora, pero no quiere que las declaraciones del respecto a la privacidad sea un solo mantra o un cliché que se muestra únicamente de cara a la galería. No sabemos si con ello se refiere a su más directo rival o a muchas otras plataformas sociales.

En cualquier caso, es interesante que se quieran desmarcar de las estrategias de otras compañías y mostrar algo de humildad en lo que hacen.