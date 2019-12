Una app que imita la apariencia del antiguo iPod

Si echáis de menos al iPod, y tenéis un iPhone cerca, atentos, porque dentro de poco tendremos una app que convertirá el teléfono inteligente en un iPod Classic con su rueda incluida.

Se trata del proyecto de Elvin Hu, un estudiante de diseño en la universidad Cooper Union en la ciudad de Nueva York, quien ha estado trabajando en el proyecto desde octubre. Hace unos días compartió algunas imágenes de lo que podemos esperar: transformar nuestro iPhone en un iPod Classic de pantalla completa con una rueda que incluye retroalimentación háptica y sonidos de clic como el dispositivo original de Apple.

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh

— Elvin (@elvin_not_11) November 27, 2019