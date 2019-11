Móviles en Black Friday y las ventajas de comprarlos en Movistar

Existen muchas formas de comprar móviles, y en estas fechas son muchos los usuarios que buscan los mejores precios en varias tiendas online. Hoy hablaremos de este tema indicando cuáles son las ventajas de comprar terminales en Movistar.

Cuando lo hacemos en su web, o en alguna de sus tiendas, podemos obtener cuatro ventajas principales:

1 – No hay permanencia, por lo que en cualquier momento podemos cambiar de compañía si así lo deseamos.

2 – Se pueden financiar por lo que es posible adquirir un gama superalta sin que el bolsillo llore en exceso. Pagar a plazos un móvil cuenta con varias ventajas, pero si no deseamos estar mucho tiempo pagando una cantidad moderada, siempre es posible dar una entrada inicial más importante para reducir el tiempo o la cantidad a pagar posteriormente.

3 – Es posible tener acceso a un Punto de Reparación Exprés para poder solucionar cualquier problema que pueda aparecer en nuestro teléfono. Estos puntos de reparación se encuentran en algunas tiendas Movistar, siendo así sencilla su localización. Si una tienda específica no tiene dicho punto, siempre tendrán el Servicio de Reparación Básico, para que envíen el terminal al fabricante, de forma gratuita para el cliente.

Este Black Friday Movistar ofrece, desde el miércoles 27 de noviembre, varios descuentos entre los siguientes terminales, precios que se extenderán hasta el 3 de diciembre:

– XIAOMI MI A3 por 129€ (click aquí y accede a la sección de Ver Ofertas)

– SAMSUNG GALAXY A50 por 259€ (click aquí y accede a la sección de Ver Ofertas)

– HUAWEI P30 LITE (con altavoz de regalo) por 255€ (click aquí y accede a la sección de Ver Ofertas)

– XIAOMI MI 9 por 299€ (click aquí y accede a la sección de Ver Ofertas)

Los móviles ya son conocidos por todos vosotros, y los precios son realmente agresivos, por lo que no esperéis más: si tenéis ese terminal en el radar desde hace tiempo, el momento es ahora.