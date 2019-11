Google Fotos comienza a permitir el etiquetado manual de las personas en las fotos

Muchas aplicaciones móviles nos están ayudando a ser más efectivos automatizando algunas tareas, lo que nos permitirá ahorrar un valioso tiempo que podemos dedicar a otros aspectos. Pero no siempre funcionan lo bien que debieran.

Entre estas aplicaciones nos encontramos con Google Fotos, que hasta ahora ha ahorrado bastante tiempo etiquetando automáticamente los rostros de las personas que han ido detectando en las fotografías que los usuarios han ido subiendo a su aplicación, siempre y cuando hayan tenido la función de agrupación de rostros activada.



Complementando la labor de etiquetado automático

Pero como señalan en Android Police, algo está a punto de cambiar, y es que Google Fotos está desplegando, lentamente, la posibilidad de que los usuarios también puedan etiquetar manualmente los rostros de las personas que aparezcan en las fotografías, pero con matices.

En este sentido, hay que señalar que Google Fotos aún no permitirá etiquetar manualmente todas los rostros de las personas en las fotos, tan sólo de aquellos rostros que detecten pero que su sistema de reconocimiento facial no hayan logrado averiguar de quienes se tratan, ya sea porque son personas que aparezcan por primera vez en las fotos del propio usuario o por que las (malas) condiciones de la fotografía no ha permitido el reconocimiento.

Es interesante tener en cuenta que esta posibilidad también permite eliminar etiquetas de rostros previamente etiquetados, bien porque nada tienen que ver con las personas protagonistas, o bien porque pueden que estén etiquetados de manera incorrecta por diversas circunstancias, lo que ayudará a poner algo de orden.

Si bien, algo es mejor que nada, no estaría de más que en algún momento permitiera el etiquetado manual desde cero, sin ayuda alguna de los algoritmos de reconocimiento facial de la aplicación, teniendo en cuenta que muchas compañías tecnológicas están sumando esfuerzos para ofrecer a sus usuarios un completo control sobre sus contenidos y sus datos, algo que esta ocasión sigue sin darse.

Será cuestión de tiempo que esta posibilidad llegue a todos los usuarios, ya que la activación es a nivel del servidor. Hay que tener en cuenta que esta posibilidad aún no ha sido anunciada oficialmente.