Político millonario compra «Cambio climático» en Google

Mike Bloomberg, candidato a la presidencia de Estados Unidos (es candidato a las elecciones primarias del Partido Demócrata) cuenta con miles de millones de dólares en el banco, y tiene pensado gastar mil millones en su campaña.

Con ese dinero comprará anuncios de todo tipo, y uno de los objetivos es posicionarse en el país como el «candidato climático», motivo por el cual, cada vez que se busca algo sobre el sector en Google, aparecen anuncios del político en primer lugar.

La periodista Kate Aronoff ya lo ha comentado en Twitter:

Fun fact: every time I google something featuring the word climate the top ad result is Michael Bloomberg's campaign website. Is this happening for everyone else or am I uniquely cursed? pic.twitter.com/HmV4VjXD7a

— Kate Aronoff (@KateAronoff) November 25, 2019