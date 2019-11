Google Fotos suma nueva opciones de edición en Android

Google Fotos suma nueva opciones para editar nuestras fotografías en Android.

Tal como lo anunció el equipo de Google, los usuarios ahora encontrarán nuevas herramientas para dar un toque personal a las fotografías.



A partir de la nueva actualización tienen la posibilidad de dibujar, escribir texto o resaltar zonas de la fotografías. Solo tienes que abrir la fotografía que deseas editar, abrir la herramienta de edición y escoger el nuevo icono (de garabato) que se añade a las funciones para editar.

Una vez que lo eliges, verás el icono de un lápiz y un resaltador que puedes utilizar con diferentes colores. Puedes realizar figurar geométricas, garabatos o ponerte creativo. También puedes añadir texto, solo seleccionas la zona de la fotografía donde deseas escribir, y partir de allí puedes mover el cuadro de texto a cualquier lugar.

Una vez que terminas la edición solo seleccionas Listo, y tendrás tus cambios guardados. Y por supuesto, con estas opciones también puedes crear una copia con estos cambios para mantener la fotografía original.

Es un pequeña actualización que da un plus a Google Fotos ya que ahorra a los usuarios tener que recurrir a soluciones de terceros para realizar garabatos o escribir mensajes en las fotografías. Si no ve aún estas opciones en tu cuenta de Google Fotos, no te preocupes, que se irá extendiendo paulatinamente a todos los usuarios.