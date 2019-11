Uber pierde su licencia en Londres

TFL (Transport for London) ha decidido no renovar la licencia de Uber por causa de algunos errores cometidos que podrían poner en riesgo la seguridad de los pasajeros, lo que afectará a las 45.000 personas que trabajan actualmente conduciendo para la compañía.

Ha decidido no otorgar una nueva licencia de operador de alquiler privado en respuesta a su última solicitud, licencia que consiguió en junio de 2018.

Por lo visto se han identificado varias infracciones que ponen en riesgo a los pasajeros y su seguridad, y la TfL no confía en que problemas similares no volverán a ocurrir en el futuro, lo que le ha llevado a concluir que la compañía no es adecuada y adecuada en este momento.

Un problema clave identificado fue que los conductores no autorizados podían subir sus fotos a otras cuentas de conductores de Uber. Esto les permitió recoger pasajeros como si fueran el conductor reservado, lo que ocurrió en al menos 14.000 viajes, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros. Esto significa que algunos viajes de pasajeros se llevaron a cabo con conductores sin licencia, uno de los cuales había tenido previamente su licencia revocada por TfL.

Otro error permitió a los conductores despedidos o suspendidos crear una cuenta de Uber y transportar pasajeros, lo que nuevamente comprometió la seguridad de los pasajeros.

TfL reconoce los pasos que Uber ha implementado para prevenir este tipo de actividad. Sin embargo, parece preocupante que los sistemas de Uber puedan ser manipulados de manera relativamente fácil.

También se han producido otras infracciones graves, incluidos varios problemas relacionados con los seguros. Algunos de estos llevaron a TfL a procesar a Uber a principios de este año por causar y permitir el uso de vehículos sin el seguro de alquiler correcto.

Ahora Uber tiene 21 días para apelar, tiempo durante el cual no podrá operar. Uber puede intentar implementar cambios para demostrarle a un magistrado que ya está preparado para circular sin los problemas mencionados. Cuando Uber pueda continuar operando, TfL continuará analizando de cerca a la compañía, lo que incluye la necesidad de que Uber cumpla con las 20 condiciones establecidas por TfL en septiembre de 2019.

Desde la TFL indican que reconocen que Uber ha realizado mejoras, pero es inaceptable que Uber haya permitido que los pasajeros suban a minicabs con conductores potencialmente sin licencia y sin seguro.