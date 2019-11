Qoala, una nueva plataforma que rellena cupones de forma automática

Seguimos hablando de cupones y descuentos, y lo hacemos ahora con una nueva iniciativa que puede ayudarnos a rellenar cupones de descuentos en las tiendas online de forma práctica y sencilla.

Se trata de Qoala, una extensión lanzada hace pocas semanas, el resultado del trabajo reealizado por Rafael Rubio y su equipo, quien nos cuenta su historia:

Somos 4 jóvenes emprendedores de Madrid que al graduarnos de la universidad decidimos tirar por el camino del emprendimiento en el mundo de la tecnología. Tras tomar esta decisión, solo nos faltaba una idea. Tras mucho tiempo buscando una idea, apareció cuando menos la esperabamos. Un día a principios de diciembre de 2018 yo estaba buscando regalos de navidad para mi novia. Me decidí por una ropa de yoga (su hobby favorito). Cuando seleccioné los artículos que me interesaban y me dirigí al check-out para pagar, vi una casilla que ponía “Ponga aquí su código de descuento”. Al no ser un ávido comprador online, no supe exactamente dónde buscar un código de descuento, así que me fui a nuestro buen amigo google y puse “Códigos descuento yoga”. Para mi alegría, al instante me salieron 100.000 resultados, con miles de páginas cupones dándome descuentos. Sin embargo, mi alegría inicial se fue amargando al intentar conseguir un cupón que funcionara. Con cada clic en la cuponera me saltaban 5 anuncios, me re-direccionaban a la página, me mandaban a otras páginas a conseguir el cupón, y para colmo, ningún cupón de los que probaba funcionaba. Frustrado, decidí no comprar en ese momento ya que me fastidiaba pagar el precio completo sabiendo que podría usar un cupón y ahorrarme dinero. Investigando un poco, descubrí que había sufrido la misma experiencia que sufren más de 20 millones de clientes online en España. Pensé que tendría que haber alguna mejor manera de comprar online usando cupones. De ahí nació Qoala.