Soluciones por si se te rompen tus auriculares de PS4 y no escuchas nada

La mayoría de personas que cuentan con una PS4 han pasado (al menos una vez), por la incómoda situación de conectar los auriculares al mando y que estos no sirvan, ya sea porque no se pueda escuchar nada, o por que las personas que están jugando contigo no puedan escucharte a ti.

Como bien sabemos, hay tantos auriculares con cable como auriculares inalámbricos, y que si se estropean de cualquier manera, tendrán soluciones diferentes. Si tu caso es cualquiera de los dos, aquí te mostraremos los pasos a seguir para modelo.

Sobre los auriculares que no son inalámbricos

Como bien debes saber, teóricamente es más probable que unos auriculares de cable se estropeen primero que unos inalámbricos, y esto más que todo es por la presencia del cable físico, el cual puede enredarse e incluso romperse producto del fogón en un momento. Pero en fin, si tus auriculares o audífonos no suenan y sientes que hay algo mal en ellos, presta atención a los siguientes consejos, los cuales podrían sacarte del apuro:

– Verifica que todos los cables estén correctamente en su lugar: tomate un par de segundos para confirmar que todo esté bien conectado, sobretodo que el cable esté bien enchufado. Desconecta y luego conecta los auriculares al mando y apaga y vuelve a encender el DualShock, para seguidamente reiniciar la consola.

Puede parecer un poco complicado, pero no lo es. Y es que siendo optimistas, el problema puede estar simplemente en el conector para los audífonos, el cual es de 3.5 mm y tiene tendencia a soltarse a veces, por lo que tienes que mirar muy bien todo.

– Por otro lado, visualiza que tengas las últimas actualizaciones disponibles: este puede ser otro posible problema, las actualizaciones. Asegúrate de contar con la última actualización disponible para la PS4, ya que puede ser que el error provenga de algún cambio en el firmware dentro del DualShock. Además, puedes cerciorarte si ha salido alguna actualización para tus auriculares, ya que algunos reciben estas mejoras de forma permanente.

Sobre los auriculares inalámbricos

Ahora bien, es menos probable que unos auriculares inalámbricos se dañen primero que uno de cable, y más si tiene poco tiempo de uso. Sin embargo, si algo le ha pasado a estos dispositivos, aquí te dejamos algunas soluciones que te pueden ser útiles:

– Busca igualmente actualizaciones para estos en tu PS4: al igual que los de cable, los auriculares inalámbricos tienen ciertas actualizaciones que puedes descargar desde la propia PlayStation 4. Si hay alguna disponible, tendrás que hacerla desde una PC, ya que requieren mayormente la necesidad de estar conectado a un cable USB.

– Revisa que cuenten con batería disponible para seguir operando: este es otro factor que a veces se pasa por alto, pero más de 1 se ha quedado con ganas de seguir escuchando música o cualquier audio por que la batería se ha descargado. Algunos audífonos pueden ser fáciles a la hora de remover y cambiar la batería, pero si el tuyo te da batalla, trata de averiguar todo lo relacionado al cambio de la batería en los documentos de soporte y en el manual del usuario.

Para finalizar, no está demás decir que sea el caso que sea, deberías barajar la opción de comprarte unos nuevos cascos, ya sean de cable o inalámbricos, porque puede que los tuyos ya hayan servido lo suficiente.