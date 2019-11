Twitter está probando programar tweets desde la versión web

Es posible que pronto podamos programar tweets desde la versión web de Twitter.

El equipo de Twitter anunció que están probando esta función con un grupo limitado de usuarios. Así que una de las opciones más solicitada por los usuarios pronto podría ser una realidad.



No hay ningún misterio en la programación de los tweets, ya que sigue la misma dinámica que aplica Tweetdeck. Escribimos el tweet y desplegamos un menú que nos permite determinar la fecha y hora de publicación. Confirmamos y Twitter guardará nuestro tweet hasta la fecha programada.

Y por supuesto, existirá la posibilidad de anular la programación o cambiar la fecha. Por el momento, solo es una prueba limitada, así que solo un grupo reducido de usuarios podrá probar la dinámica de esta función en esta etapa y dar feedback sobre su funcionamiento.

Pero es solo cuestión de tiempo para que Twitter decida implementarla a todos los usuarios. Si bien muchas pruebas quedan en el camino, esta no parece seguir esa línea, ya que Twitter no suele crear tantas expectativas si no piensa ir más lejos que una prueba piloto.

Esta función simplificará muchísimo el trabajo de aquellos que gestionan las redes sociales, ya que no tendrían que recurrir a soluciones de terceros para programar su calendario de publicaciones en Twitter.