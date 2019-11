Too Good To Go es mucho más que comprar comida más barata

Hace meses que soy usuario fiel de Too Good To Go, la aplicación que nos permite ir a panaderías, restaurantes y otros locales de alimentación en busca de comida que «sobra», para evitar que la tiren y poder al mismo tiempo adquirirla por un precio muy inferior al habitual.

De esta forma soy cliente asiduo de panaderías para comprar el desayuno del día siguiente, o de restaurantes que preparan excelentes platos a precios hasta 5 veces menor de lo habitual.

Lógicamente, en todo este tiempo, he tenido sorpresas, como fruterías que incluyen fruta realmente estropeada en el kit, pero en general, el 90% de las veces, la experiencia es fantástica y la sensación es de algo más que «estoy ahorrando», es de «estoy colaborando para que no se desperdicie tantísima comida cada día».

Hablamos con Carlos García, responsable de prensa y eventos de Too Good To Go, quien nos habla del proyecto como un movimiento materializado en una app que además se ha convertido en la mejor app del año en España según TheAwards 2019. Sobre el movimiento nos comenta:

Too Good To Go nace no solo para ser una app sino para crear un movimiento y concienciar a la sociedad sobre los problemas del desperdicio de alimentos y la importancia de combatirlo. En este sentido nos hemos propuesto un plan de actuación sobre 4 pilares básicos: hogares, negocios, educación y política.

Y es que cada segundo se tiran en el mundo más de 50 toneladas de comida, 7,7 en España, POR SEGUNDO.

Tienen un lema: #Lacomidanosetira, y han llegado ya a restaurantes, hoteles, supermercados, panaderías, fruterías y otros establecimientos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Salamanca, Valencia, Sevilla, Málaga, entre otras. 20 provincias, en total, pueden usar ya este servicio en España, donde está desde septiembre de 2018 y donde ha acumulado 700.000 usuarios, más de 2.000 establecimientos y más de 400.000 packs salvados.

La idea surgió en Dinamarca en 2016, y ya está presente en 13 países europeos, con más de 16 millones de usuarios y con un pack salvado cada segundo.

Hasta la fecha ya hemos conseguido salvar más de 25 millones de packs de comida en Europa que finalmente no han sido desperdiciados.

El funcionamiento es sencillo: nos registramos en la app y verificamos qué locales ofrecen packs de comida. Siempre se muestra el precio original del pack (de 12 euros, por ejemplo) y el precio de venta al final del día (de unos 3,5 euros). En algunos casos llegamos y esperamos a que nos monten el pack con la comida que ha sobrado (no podemos elegir), mientras que en otros nos llevan a una sección con toda la comida y nos piden que separemos lo que queramos hasta llegar al límite de los 12 euros (por ejemplo). En ambos casos estamos hablando de comida precintada, hecha el mismo día, nada de sobras con aspecto de basura, pero para consumo inmediato, al día siguiente o para congelar.

Podéis conocer más sobre la plataforma, bajar las apps móviles y consultar experiencias en toogoodtogo.es