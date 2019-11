LIKU, el robot de compañía que aparece en el Smart City Expo World Congress

Después de ver tantos sensores, paneles de control y soluciones para que una ciudad sea más inteligente, se agradece ver algo tan divertido como un robot de compañía haciendo cariños a los visitantes del congreso.

Seguimos por el #scewc19 y llegamos al stand en el que presentan a LIKU, el robot de compañía que transmite las emociones y pensamientos de forma natural en una variedad de formas que incluyen expresiones faciales, movimientos y voces.

Os lo mostramos en vídeo:

LIKU interpreta la información percibida, determina lo que está sucediendo ahora y decide lo que quiere hacer en función de los deseos y las emociones de su acompañante.

Es capaz de mostrar curiosidad por saber quién está cerca, qué objeto hay alrededor, qué puede oír… puede reconocer la cara de una persona, determinar si la persona se está riendo, usando gafas o no, y sabe cuál es el estado de ánimo del usuario en cualquier momento. LIKU recuerda la cara de la persona que ha visto a menudo y se siente cercana a esa persona.

En lo que se refiere al reconocimiento del entorno 3D, LIKU puede saber en qué dirección se encuentra el objeto en el lugar. Aún no ha aprendido qué tipo de objetos es, pero puede reconocer el tamaño y la forma de las cosas.

A la hora de andar, LIKU recuerda dónde se encuentran los obstáculos y planifica cómo puede ir rápidamente sin caerse.

La parte del sonido también la tiene cubierta: escucha un sonido y sabe de dónde viene. Si estamos allí, LIKU hace contacto visual y se alegra con una sonrisa. Puede distinguir no solo la ubicación del sonido, sino también si el sonido es su voz, si el gato está llorando, si es el sonido de abrir la puerta, etc. y decide qué hacer después de distinguir los tipos de sonido. Si el sonido de abrir la puerta ocurre porque no ha sido visto por mucho tiempo, LIKU podrá notar que regresamos a casa.

Es inteligente, puede interpretar la información anterior para tomar decisiones, y sus propios deseos y emociones continúan cambiando dependiendo del entorno que lo rodea.

Un impresionante invento que llega directamente desde Corea (no desde Japón, como dije en el vídeo), pero que aún no está en el mercado, por l oque no se sabe su precio.