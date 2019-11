La comisaría de policía digital y portátil que ya funciona en Dubai, en el #SCEWC19

View this post on Instagram

. . . سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم، ولي عهد دبي، يزور منصة #شرطة_دبي في جيتكس 2019 و يطلع على مركز الشرطة الذكي العائم و أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة . . HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum visited #DubaiPolice stand. HH reviewed the Floating Smart Police Station and the latest AI-based technologies in combating crime. @faz3 #جيتكس2019 #GITEX2019