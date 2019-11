Spotify estrena lista con recomendaciones personalizadas de podcasts

Rescatando la dinámica de recomendaciones personalizadas que Spotify ofrece a sus usuarios mediante los Daily Mixes, el Descubrimiento Semanal y las listas de canciones más escuchadas, llega un nuevo integrante a esta familia: Your Daily Podcast (Tu Podcast Diario, en español), cubriendo así de mejor forma las recomendaciones en este campo, función que estaba algo desatendida desde que se integraron los podcasts a la plataforma.

Your Daily Podcast pasó recientemente por un período de cerca de un mes de pruebas con buenos resultados, según lo señalado por la misma compañía. Hoy se materializó oficialmente el anuncio del estreno de esta función, inicialmente para los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia, México, Brasil, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, sin discriminar entre cuentas gratuitas y aquellas suscritas a Spotify Premium.

Respecto a la mecánica tras el funcionamiento de este nuevo apartado en la plataforma de streaming, desde Spotify nos señalan que su algoritmo analizará toda tu actividad reciente, tanto los podcasts recientemente seguidos, como también tus últimas reproducciones. En base a ese flujo de movimiento, la playlist te ofrecerá recomendaciones similares. El requisito para que esta sección de recomendaciones se active en tu cuenta es haber escuchado por lo menos cuatro podcasts en los últimos 90 días.

Las recomendaciones presentarán el episodio más reciente de un podcast si este contiene boletines de actualidad. En el caso de que el programa responda a una secuencia narrativa, tal como un radioteatro, aparecerá sugerido el capítulo siguiente al último escuchado.

Un punto interesante es que, además de las sugerencias relativas a tu historial de reproducciones, aparecerán también propuestas hechas por Spotify de podcasts afines que no has escuchado antes. Si dentro de las recomendaciones aparece algún podcast de corte narrativo que no hayas escuchado antes, con el fin de evitar spoilers, sólo aparecerá el episodio piloto o el tráiler, en caso de estar disponible.

En conversaciones con The Verge, Emily Rawitsch, directora de diseño de producto de Spotify, señaló sin precisar muchos detalles que las recomendaciones de podcasts involucran un proceso más complejo que en el caso de la música, puesto que yendo más allá de las etiquetas como el título, descripción y categoría del episodio, es más difícil categorizar factores que se analizan desde el audio mismo, como las voces de los presentadores. Sin embargo, no señaló cómo la compañía trabaja con estos indicadores. Aún así, tras estas declaraciones aún quedan algunas dudas, como si habrá involucrado un proceso de transcripción de los episodios para refinar el trabajo del algoritmo en el proceso de elaboración de recomendaciones.

Un punto importante es que desde la plataforma oriunda de Luxemburgo aseguran que no hay tratamiento especial para ciertos podcast sobre otros dentro de este apartado de recomendaciones. Hasta las producciones originales de Spotify “competirán” de igual a igual con las otras sugerencias.

Spotify presume haber “transformado el descubrimiento de música” con sus bien conocidas listas automáticas de recomendaciones, mantenidas por su algoritmo. Ante su apertura al mundo del podcasting, esto parecía una movida lógica. Lo interesante es que al tratarse de una playlist de larga duración, dada la naturaleza de los episodios de los podcasts, escucharla de forma continua durante un viaje largo, por ejemplo, nos hará revivir la sensación de escuchar radio “a la antigua”.

Si estás dentro de los mercados en los que se estrenó esta función, puedes encontrar esta lista dentro de la sección “Creada para ti” de tu biblioteca musical, en el apartado de tus podcasts mas escuchados de la pantalla de inicio de la aplicación o siguiendo directamente este enlace.