ANNKE Kit – Instalamos y probamos su sistema de seguridad de 4 cámaras

Ya hemos probado varios sistemas de seguridad en la redacción de WWWhatsnew, y hoy le toca el turno a uno de los más completos, el ANNKE Kit, compuesto de cuatro cámaras que se conectan a un sistema de control con salida HDMI para poder gestionar toda la información.

La instalación

Pese a tener muchos componentes dentro de la caja, la conexión de los mismos es de lo más intuitiva.

En la parte trasera del sistema tenemos diferentes conexiones, aquí tenéis la descripción de cada una de ellas:

En la parte izquierda podemos ver cuatro entradas de vídeo para cada una de las cámaras. Las cámaras tienen dos cables, uno que conecta a dicha entrada y otra que irá directamente a la red eléctrica para su alimentación, por lo que no hay cómo equivocarse. El cable de cada cámara es de más de 12 metros, por lo que tenemos suficiente como para instalar cada una en un punto diferente del recinto. Importante: la cámara no es Wifi y depende de la red eléctrica, pero los dos cables (datos y electricidad) están dentro de uno solo, el de 12 metros, por lo que no necesitamos más cableado de lo estrictamente necesario (es posible comprar otros más largos en caso de ser necesario).

Al lado de los conectores de vídeo tenemos la salida HDMI, necesaria para conectar a un monitor desde donde veremos la información. También podemos conectarlo con VGA disponible.

Después tenemos una salida y una entrada de audio, un conector para la red local (no es WiFi, necesita cable de red que ya viene en el kit), y entradas USB. El ratón para controlar la interfaz sí viene incluido en la caja.

Por último tenemos la conexión a la red eléctrica del sistema (en la caja vienen dos adaptadores de corriente, el del sistema y el de las cámaras).

Como veis, de cada cámara salen dos cables, el de vídeo y el de la corriente, que se juntan en uno solo, de unos 12 metros, para dividirse al final en los dos iniciales, uno irá al sistema de seguridad y otro al adaptador de las cámaras.

Si deseamos grabar el contenido de las cámaras tendremos que instalar un disco duro dentro del sistema, siendo para ello necesario abrir la caja y poner el disco duro dentro, como si de un ordenador normal se tratara (aquí tenéis un vídeo explicando la instalación).

Con el Kit ya viene incluido un disco de 1TB, suficiente para muchísimas horas de grabación, principalmente si tenemos en cuenta que usa un sistema de compresión de vídeo.

Las cámaras

Para determinar si un sistema de seguridad es o no es recomendable, hay que verificar muchas variables, siendo la calidad de las cámaras una de las más importantes.

En este caso tenemos cámaras con una visión nocturna excelente, con más sensibilidad que las cámaras infrarrojas normales, con poco ruido y gran claridad incluso en zonas con muy poca iluminación.

En la imagen puede verse activado el modo de visión nocturna durante la grabación.

El software

El manual de la caja solo está en inglés, disponible online en castellano, pero viene con capturas de pantalla del paso a paso para poder tener todo el sistema conectado y funcionando dentro de nuestra red.

Si queremos tener un sistema local, podemos tenerlo listo en menos de 5 minutos, ya que solo es necesario indicar la contraseña de administración en su primera pantalla.

En el asistente podemos definir variables de todo tipo, incluyendo la calidad de las cámaras instaladas:

Son los tres puntos que vale la pena destacar del mismo:

Podemos personalizar la zona de control, para detectar movimiento en áreas personalizadas y evitar así falsos positivos.

Es posible acceder al sistema de vigilancia de forma remota usando un ordenador o un dispositivo móvil con la app ANNKE Vision. De esta forma podremos consultar tanto los vídeos grabados como los vídeos que se registran en directo. Durante el asistente podemos capturar el código QR de la app, y así obtendremos también el código QR de nuestro dispositivo, necesario para añadirlo en dicha aplicación. El proceso de instalación tardó menos de 5 minutos.

El sistema es capaz de comprimir en vídeo H265+, lo que permite ocupar menos espacio en el disco duro sin perder calidad.

La parte de configuración de red es inmediata para incluirlo dentro de nuestra LAN.

También es posible habilitar UPnP y definir DDNS, para los que desean más control sobre el acceso remoto.

Conclusiones

No estamos hablando de ningún sistema con WiFi, tarjetas microSD, alimentación con energía solar y portabilidad máxima y sí de un sistema completo de seguridad que, aunque necesita cables, es una excelente opción por su impresionante relación entre calidad y precio.

El sistema tiene un coste de 220 euros, con las cuatro cámaras, el disco duro, el ratón, el dispositivo que centraliza la información, el software, los cables… Las cámaras son de excelente resolución, de esas que podemos encontrar por unos 80 euros en el mercado, por lo que solo las 4 cámaras ya sobrepasa el precio del kit completo.

Podéis conocer sus productos en annke.com y ver este kit en amazon