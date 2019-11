Usuarios de varias ciudades del mundo pronto podrán seguir las recomendaciones de Guías Locales favoritos

Google Maps ya dejó de ser una simple aplicación de mapas en la que consultar rutas de un punto a otro a través de diferentes medios de transportes, a convertirse en toda una plataforma social con funciones que, por el momento, se han centrado en facilitar las interacciones de los usuarios con las empresas.

Ahora, Google quiere llevar a su aplicación de mapas al siguiente nivel. En la conferencia anual Connect Live, que la compañía está celebrando esta semana, ha señalado ante los asistentes, entre los cuales se incluyen a sus 200 Guías Locales más comprometidos, que «pronto» lanzará una función en pruebas por la que permitirá a los usuarios hacer seguimiento de los perfiles de Guías Locales destacados a través de una nueva sección en la pestaña «para tí», lo que les permitirá recibir sus recomendaciones a través de la aplicación.



Estas pruebas se realizarán en las ciudades de Bangkok, Delhi, Londres, Ciudad de México, Nueva York, Osaka, San Francisco, São Paulo y Tokio. Los usuarios que estén en estas ciudades, encontrarán la relación de guías locales a seguir, pudiendo seguir a todos aquellos que deseen guiarse por ellos a través de sus fotos y reseñas, permitiéndoles conocer nuevos lugares de interés.

Los Guías Locales toman mayor protagonismo en las funciones sociales de Google Maps

Obviamente, Google confía en la labor de estos guías locales, que no dejan de ser usuarios particulares, no profesionales, que han entrado a formar parte de la iniciativa de guías locales, para promover y fomentar lugares de interés en sus respectivas localizaciones, mediante fotos y reseñas, aunque hay veces que dichas reseñas no aportan información suficiente, aunque las fotos puedan ser más descriptivas.

La iniciativa de Guías Locales de Google pretende hacer frente a una iniciativa similar llamada Yelp Elites, ofreciendo a los usuarios más destacados una serie de recompensas por su participación.

También debemos recordar que Google pretende hacer frente a las páginas de Facebook a través de sus servicios, en mayor medida en Google Maps, para lo cual ha ido dotando a esta plataforma de mapas con funciones a lo largo del tiempo, donde sin ir más lejos, este pasado verano lanzaron una serie de herramientas en Google My Business para que las mismas empresas puedan ofrecer ofertas de bienvenida, reclamar nombres cortos y URLs para sus negocios, gestionar su portada, y mucho más.