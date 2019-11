Una web nos avisa de los riesgos existentes al combinar drogas

Mucha gente bebe alcohol, muchos otros fuman, otros beben café con mucha frecuencia, otos usan antidepresivos… hay muchas sustancias que pueden hacer mucho daño a la salud si no se toman de forma moderada, y hay combinaciones que son, simplemente, mortales.

Con esa última frase en mente, han creado la web safesubstance.com, una aplicación en la que podemos ir seleccionando sustancias en el menú izquierdo para que nos avise de sus riesgos individuales, y de los riesgos de las combinaciones, en el panel derecho.

Lo presentan como herramienta interactiva de reducción de daños para ayudar a las personas a aprender cómo protegerse de una sobredosis de drogas, permitiendo que verifiquemos si hay riesgos de sustancias con combinaciones letales.

Algunos de los comentaristas del hilo generado en reddit indican que es una buena idea, pero que necesita ser refinada. Recomiendan también la web tripsit.me, donde hay información que puede ayudar a ampliar datos. Otra web con el mismo objetivo es erowid.org.

El análisis en safesubstance no tiene en cuenta por completo la legalidad, la accesibilidad o el grado de uso de un medicamento, por lo que hay muchas variables que faltan, pero sí ayuda a entender los riesgos de consumir ciertas sustancias, independientemente de la legislación local.

Aunque la herramienta no es perfecta, y su formato no es el adecuado en dispositivos móviles, ayuda a tener acceso a datos que no son fáciles de obtener en Internet, donde existe mucha información contradictoria en ese sector.