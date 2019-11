Hoy comienzan a rastrear nuestros móviles en España, así lo puedes evitar

Llegó el día 18, día en el que las empresas Movistar, Orange y Vodafone comienzan a rastrear la ubicación de nuestros móviles para ofrecer la información al INE, Instituto Nacional de Estadística, información por la que cobrarán unos 160.000 euros en media cada operadora.

Esta obtención de datos se realizará en dos etapas:

– Primera etapa: desde hoy hasta el día 21 de noviembre (durante cuatro días), se obtendrá la posición de móviles de cientos de miles de usuarios. Esta información se obtendrá desde las doce de la noche a las seis de la mañana para saber cuál es nuestra residencia, y entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde para saber dónde trabajamos o estudiamos. Se considerará que tendremos que estar un mínimo de 4 horas en cada sitio cada día para definir si es casa o trabajo habitual.

– Segunda etapa: el 24 de noviembre, 5 de diciembre, 20 de julio y 15 de agosto se rastreará el móvil de nuevo para saber dónde vamos de vacaciones.

¿Qué podemos hacer para evitar que el INE nos rastreé?

Aunque se supone que los datos son anónimos, que no sabrán si una persona específica veranea en un sitio u otro, muchos pueden sentir que su privacidad no está siendo respetada, y para ello hay solución.

– Usuarios de Vodafone: accederemos a la app de Mi Vodafone y seleccionaremos la opción «no acepto que Vodafone ceda datos anonimizados», existente dentro de Mi cuenta>Permisos y preferencias.

– Usuarios de Orange: Enviaremos un email a orangeproteccion.datos@orange.com con la referencia protección de datos. En el email solicitaremos que no se rastree la linea de teléfono que indiquemos.

– Usuarios de Movistar: no han ofrecido ninguna opción, por lo que la única forma es dejar en modo avión el móvil durante los días del rastreo. Desactivar la ubicación no servirá para nada, ya que el rastreo no se hace por satélite y sí por celdas de red móvil.

Los usuarios de MasMovil, Yoigo, Pepephone, Lebara y LlamaYa no tienen nada por lo que preocuparse, ya que no les afecta.