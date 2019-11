4 aplicaciones para mantener localizado tu coche por si no recuerdas donde lo aparcaste

Es probable que en este momento te parezca una idea tonta tener que descargar una aplicación para localizar el coche en un estacionamiento. No obstante, seguramente alguna vez has olvidado el lugar exacto donde has dejado tu vehículo, pero esto ya no será un problema porque estarás preparado para ello.

A continuación traemos un total de 4 aplicaciones que te puede indicar dónde has estacionado tu coche de forma sencilla. Cada una posee sus puntos fuertes y todas se pueden descargar de forma gratuita.

ParKing es una aplicación que usa un registro de recordatorio que permite guardar la ubicación del estacionamiento o lugar donde dejes tu coche con un solo toque. Entre lo más destacado tenemos temporizadores para evitar multas, historial de estacionamientos, compatibilidad con tablets y smartwatches Android, entre otras cosas.

Además, cuenta con estacionamiento automático, lo que quiere decir que no tendrás que registrar manualmente el lugar donde te estacionarás, pues la app detectará cuando tú móvil se desconecte del Bluetooth del coche, guardando así automáticamente el lugar de estacionamiento. Al igual que todas las aplicaciones de este post, ParKing es totalmente gratuita y fácil de utilizar.

Esta interesante alternativa tiene 2 configuraciones para guardar la ubicación de tu coche: la primera es muy similar al estacionamiento automático de ParKing, ya que esta detectará cuando te desconectes del manos libres y del Bluetooth de tu coche respectivamente, para así marcar la ubicación del mismo.

Por otra parte, tenemos la opción de detección de movimiento, por si no dispones de Bluetooth en tu vehículo; en esta Parkify revelará de igual manera la ubicación de tu automóvil. Adicionalmente, la aplicación te mostrará la ruta para llegar caminando a él. Como punto adicional, puedes añadir todos los carros que tengas y marcar la posición de ellos manualmente. Puedes descargar Parkify gratis desde la Play Store.

Por último, traemos a Fixy, una app de lo más sencilla que te da la posibilidad de localizar tu coche mediante GPS, esto con tan solo abrirla y permitir que rastree tu ubicación. Al igual que Parkify, Fixy te ofrece la opción de trazar una ruta para llegar rápidamente tu vehículo y también de crear una alarma para que alerte si has dejado mucho tiempo al coche ahí, para evitar una posible infracción.

Puedes compartir la ubicación del mismo vía WhatsApp o correo electrónico y puedes descargarla gratis en móviles superiores a Android 4.1 a través de la Play Store.

Esta app te hace la vida sencilla al permitirte conseguir rápidamente tu coche mediante dos únicos botones, los cuales tienen como propósito memorizar la ubicación del vehículo mediante GPS y encontrarlo mediante la memoria de ubicación. La herramienta ocupa muy poco espacio en el móvil y está disponible para todos los teléfonos Android con versiones superiores a 4.0.