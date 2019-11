11 fuentes gratuitas inspiradas en Harry Potter

Si estáis buscando tipografía relacionada con el mundo de Harry Potter, atentos, porque hoy tenemos una lista interesante.

Cada una tiene un estilo diferente, pero sin perder la esencia de la magia. Son 11 fuentes gratuitas que vale la pena tener presentes, aunque algunas requieren donaciones o menciones para el uso comercial.

– Wizard World: el estilo de esta fuente puede ir desde tener cualquier tipo de adorno llamativo, hasta un estilo sencillo. Lo podemos usar para encabezados ya que el estilo de letra es totalmente legible. En pocas palabras es lo que se podría esperar de una fuente de Harry Potter.

– Romance fatal prima: si tu gusto va hacia la magia en general y no solamente al mundo de Harry Potter, esta es una opción muy buena para ti. Cuenta con interletraje importante, es decir, un espacio entre las letras para que se observen mejor.

Parseltongue: es preciso para alguien que quiera agregarle movilidad al trabajo que esté realizando. Cuenta con bordes, acentos… Da una sensación de magia a lo que escribas y además cuenta con muy buen espacio entre letras a pesar de las extensiones por diseño.

Xefora: cuenta con mayúsculas y minúsculas, el estilo de sus letras se presta para diversas cosas. Depende del uso que vayas a darle, puede ser sencilla y a la vez muy exótica. Vale totalmente la pena descargarla.

– I love a ginger: ésta es una fuente que dará la calidez y naturalidad necesaria a todo el que la use. Los signos y caracteres encajan de una manera precisa, lo cual dará vida a tu escrito. Solo debes usarla para que te deje atrapado con sus características.

– I´m no wizard: a pesar de ser del mismo creador de I love a ginger, ésta tiene un estilo más hechizante. No tiene un espacio uniforme entre sus letras, lo que mantiene activa la mente. Es tradicional en las fuentes de Harry Potter, pero aun así es una buena opción.

–Harry Potter and the Dingbats: a diferencia de las otras, éstas no usan las letras y símbolos tradicionales. Emplean imágenes como caracteres, manteniendo la imagen o logotipo que se use de manera clara y en todos los tamaños.

– Parry Hotter: es una de las más tradicionales fuentes de Harry Potter. Se lanzó como un shareware, es decir una app de software que se ofrece como demostración gratuita. Entre sus desventajas se encuentra que al escribir varias líneas con esta fuente se hace difícil leer.

– Magic School: esta es una de las más completas, ya que no solo te brinda una fuente, sino que te ofrece dos. Con Magic School One obtendrás un guion de estilo medieval y con Magic School Two tendrás los personajes con toques mucho más mágico y acentos pronunciados en los personajes.

– Kingthings Willowless: Cuenta con adornos que alegran la vista de la audiencia. Pero como nada puede ser perfecto, utiliza gran cantidad de espacio por lo que tu trabajo debe ser corto para que pueda ser bien apreciado por los espectadores.

– Animales Fantastic: Los signos de esta fuente son fantásticas, haciendo honor al nombre. La decoración sale en algunos caracteres y sigue siendo muy sutil. Una fuente de Harry Potter, Animales Fantastic ha sido diseñado para emular el lado estadounidense del Potterverse.