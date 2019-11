Facebook está probando un “mini Instagram” dentro de la plataforma

Facebook está probando una nueva dinámica que recuerda mucho a Instagram. Un feed basado en las fotos de nuestros amigos.

Esta función denominada Popular Photos, permitirá a los usuarios acceder a una sección especial dedicada a fotografías publicadas por nuestros amigos. Esta selección no sigue un orden de publicación sino que funciona gracias al algoritmo de Facebook.



Es como una galería o un mini Instagram dentro de Facebook, que permite tomar un descanso de las publicaciones y actualizaciones de estado. Solo fotografías presentadas de forma aleatoria.

El usuario solo tiene que tocar la fotografía que desea ver con más detenimiento y se abrirá en pantalla completa en un fondo negro para convertirlo en una experiencia más relajada. A partir de allí, podrá ver un feed interminable de fotografías.

Por el momento, solo es una prueba que Facebook realizó, pero ya no está activa. Sin embargo, han mencionado a TC que tienen planes de seguir incursionando en esta línea. No es la primera vez que Facebook toma funciones de Instagram, o viceversa. Así que este feed de fotos parece seguir este estilo, aunque aún no está claro si piensan a implementarla en el futuro.

Facebook puede resulta abrumador con tantas notificaciones, publicaciones de amigos, de páginas que se siguen, sugerencias, etc. Quizás Facebook quiera traer un poco de descanso mental con una sección más visual y relajado.

Veremos si Facebook considera que esta dinámica es una buena idea o quedará en el camino como tantas otras pruebas piloto.