YouTube tiene nuevas reglas para los canales que creen contenidos para niños

YouTube publico nuevas reglas que tendrán que cumplir aquellos canales que publiquen contenido para niños.

Esta nueva dinámica que se implementará tiene como objetivo cumplir con la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet.



Una de las nuevas directrices exigirá que los creadores de contenido informen si el contenido (tanto los vídeos como el canal) fue creado específicamente para niños, o si representan solo una audiencia secundaria. Tendrán que realizar esta clasificación con los nuevos vídeos y con todo el contenido ya publicado en el canal.

YouTube tiene una sección en su Centro de Ayuda con una serie de ítems que ayudan a determinar cuándo un contenido es considerado para niños. Por ejemplo, aquellos vídeos que tienen como protagonista a personajes o se centran en la presentación de juguetes o temáticas infantiles.

Además de la clasificación que tendrán que realizar los creadores, YouTube utilizará su algoritmo para complementar el trabajo de los canales y los moderadores. Todos los vídeos calificados de esta manera no podrán contar con anuncios personalizados, ni otras opciones populares en los canales ya que se limitará la interacción.

Por ejemplo, no contarán con sección de comentarios y los “Me gusta” o “No me gusta” no se mostrarán de forma pública. Estas reglas se aplicarán a todos los creadores de contenido, sin importar el país de residencia.

Este cambio se comenzará a aplicar a partir del 1 de enero de 2020. Tanto en el Centro de Ayuda de YouTube como en la Comunidad se irá compartiendo información al respecto.