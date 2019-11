Elon Musk cree que podrá «curar» el autismo con un chip en el cerebro

Elon Musk es el responsable por la startup neurotecnología Neuralink, una empresa de la que ya os hemos hablado en varias ocasiones, cuyo objetivo principal es crear interfaces entre el cerebro y el exterior.

Ahora, en un podcast, ha realizado una afirmación polémica desde todos los ángulos: cree que Neuralink «resolverá» ciertos trastornos cerebrales, incluyendo autismo, esquizofrenia o pérdida de memoria.

El problema, claro está, es que el autismo no es una enfermedad, no hay cura para algo que no puede tener cura. El autismo es un trastorno, y la mayoría de la comunidad médica cree que debe tratarse como parte de la identidad de una persona y no como una «condición» que tenga que ser «reparada».

El vídeo del podcast lo tenéis en este enlace.

Por otro lado no hay ningún tipo de prueba que indique que con un chip o unos cables en el cerebro se puedan curar enfermedades mentales como la esquizofrenia. De momento se ha descrito lo que hace Neuralink como un actuador que funciona con señales del cerebro, para que podamos actuar sobre nuestro entorno únicamente pensando en lo que queremos hacer, lejos de ser una solución médica.

Actualmente se usan implantes cerebrales para tratar afecciones como la enfermedad de Alzheimer, estimulando de forma controlada algunas regiones usando electricidad, pero eso está lejos de ser una interfaz entre cerebros y ordenadores.

Musk es fundador de PayPal, OpenAI, Tesla, SpaceX y Neuralink, y es capaz de pensar de una forma diferente, «fuera de la caja», pero en muchas ocasiones ha hecho comentarios que demuestran que también le gusta exagerar y especular.