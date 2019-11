Comienzan a probarse los Subtítulos sincronizados en Spotify

Si estáis escuchando algo en Spotify y queréis cantar al mismo tiempo sin saber muy bien la letra, ahora lo tendréis más fácil.

Spotify se apunta a la moda de los subtítulos sincronizados que ya tiene Apple Music y comienza su implantación en algunos mercados, como Canadá, México e Indonesia.

La función aparece en la aplicación móvil Spotify, donde las letras se desplazan al ritmo de la música. Se trata de una característica desarrollada por Musixmatch, y de momento está en modo de pruebas.

Las letras están debajo de los controles de reproducción, donde actualmente aparecen otras mejoras también en fase de pruebas. Los usuarios que comentan la experiencia en las redes sociales indican que incluso es posible ver las letras en pantalla completa.

En desktop Spotify ya hace tiempo que comenzó a mostrar letras de canciones, pero no duró mucho tiempo. Después se integraron con Genius para incluir Behind the Lyrics, pero no había letras completas, por l oque no servía para aprender la letra o cantar a lo karaoke.

Spotify tiene el doble de clientes que Apple Music. Son 113 millones de personas los que disfrutan de música en Spotify, por lo que un pequeño cambio afecta a muchísimas personas. Es posible que incluir las letras requiera el pago de enormes cantidades de dinero por derechos de publicación, y eso es necesario estudiarlo para saber si tendrá un retorno a medio o largo plazo.

Han indicado a TC que de momento la función está en modo de pruebas, por lo que tendremos que ser pacientes.

Imagenes de twitter de @notfndm y @lasttosleep.