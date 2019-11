Disney+ pasa de los 10 millones de suscriptores en el primer día

Disney+, el proyecto que compite con Netflix, HBO, Amazon y otros servicios de Streaming de películas y series, ha pasado de los 10 millones de suscriptores en un solo día, un número realmente impresionante si tenemos en cuenta que solo está disponible en Estados Unidos.

El anuncio lo ha realizado la propia empresa, poco después de que Apptopia informara que la aplicación Disney+ se ha descargado más de 3,2 millones de veces.

Durante las primeras horas no han estado libres de problemas tecnológicos, de hecho parece que el interés era tan grande que durante mucho tiempo no era posible realizar la suscripción, pero aún así no ha impedido una avalancha de interesados.

La joya de la corona es Mandalorian, para fans de Star Wars, y ya ha tenido más de 2 millones de transmisiones durante el primer día, maratones de quien no ha podido esperar ni una semana para ver todo el contenido.

Al final del día, Disney+ también era la mejor aplicación en la App Store, según The Verge.

Algo que ayudó a impulsar la app fue el lanzamiento con un paquete, ESPN + y Hulu con publicidad, ya que ambas plataformas notaron un subidón de nuevos suscriptores.

Los analistas proyectaron que Disney+ tendría entre 10 y 18 millones de suscriptores en su primer año. Disney ha registrado mucho más de lo previsto en solo 24 horas, algo lógico si tenemos en cuenta que mucha gente estaba esperando la plataforma como agua en mayo.

Ahora solo veremos números de suscriptores y evolución a principios de 2020, por lo que todo lo que pase en los próximos meses, serán suposiciones.