Empresas de TV por cable y transmisión de contenidos online buscan desincentivar las contraseñas compartidas

Un reciente artículo de Bloomberg pone de manifiesto la problemática que sufren los proveedores de televisión por cable y plataformas de transmisión de contenidos por suscripción, sobre todo, en los Estados Unidos, ante la práctica habitual de compartir las contraseñas entre familiares y amigos, lo que a las compañías les supone una considerable pérdida de ingresos anuales, que cada año irá a más.

Se busca encontrar aquella fórmula que no haga viable que los usuarios puedan compartir sus contraseñas para que otros pueda disfrutar «gratis» de los servicios, trazando la línea en aquel punto que permita mantener el servicio sin que llegue a realizar la espantada de usuarios. Se barajan opciones como el cambio de contraseñas de forma periódica, e incluso otras medidas adicionales de autentificación, aunque de momento no hay consenso entre los ejecutivos de la industria.



No hay consenso donde trazar los límites

A este respecto, compañías como Netflix, HBO, Amazon.com Inc, Comcast Corp o AT&T, entre otras, han llegado a unirse para formar la Alliance for Creativity and Entertainment, con el objetivo de tratar de reducir la piratería en línea poniendo el foco ahora en el uso compartido de las contraseñas.

Eso sí, como señala un representante de la organización al citado medio, la misma no participará en lo que será la aplicación de una ley relacionada con el «intercambio casual de contraseñas entre amigos y familiares», indicando que eso es competencia de los proveedores de contenidos.

En lo que a plataformas de transmisión por contenidos por suscripción se apuntan a que también son generosas en lo que respecta al uso compartido de las contraseñas, donde queda por saberse si las más nuevas que quedan por entrar, también serán generosas con esta práctica, en alusión a HBO Max de AT&T y Peacock de NBCUniversal.

En lo que respecta a Netflix, parece ser que sus responsables están reconsiderando esta tolerancia cuando su CEO, Reed Hastings, siempre ha sido de la opinión de que hay que convivir con la misma, aunque Greg Peters, Director de Producto de Netflix, llegó a señalar durante el mes pasado, que están buscando y analizando «formas amigables para los consumidores de llegar al límite»