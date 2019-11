Youtube comenta el significado de su cambio en los términos de uso

Un cambio realizado en los términos de uso de Youtube ha hecho que mucha gente ponga el grito en el cielo.

Los nuevos términos de servicio de YouTube, en la sección «Suspensión y cancelación de la cuenta», tienen un nuevo párrafo:

Podría parecer que es una clara referencia a los que usan Youtube como un sistema gratuito de hosting de vídeos, muchas veces privados, sin ánimo de lucro, sin publicidad en ellos, pero ayer vimos otras posibles interpretaciones. Veamos tres de ellas:

– De la misma forma que Google Photos nos permite tener un backup de todas nuestras fotografías sin pagar nada, podríamos pensar que Youtube tiene el mismo objetivo, pero Google ha dejado claro que no es así: Youtube existe para hacer dinero con los vídeos de la gente que quiere monetizarlos, no quieren que sea una plataforma de hosting gratis.

– Por otro lado hay que tener en cuenta que este nuevo párrafo ha sido incluido sin ningún tipo de explicación o contexto, por lo que puede simplemente haberse incluido para evitar el uso abusivo de usuarios que están realizando algún tipo de operación masiva de subida de vídeos.

– Podría también estar haciendo referencia a los que usan Youtube para promover el odio o el discurso violento, ya que de esta forma pueden borrar el vídeo sin tener que dar explicaciones sobre censura o libertad de expresión.

Lo que está claro es que la palabra «comercialmente» dejaba clara cuál es la finalidad de la plataforma, no ha cambiado en nada. Un portavoz de Google de hecho comentó en 9to5Google que todo es exactamente como era y que la actualización de los términos de servicio garantiza que sea más fácil de entender que nunca.

Ahora Google ha respondido oficialmente en Twitter:

To clarify, there are no new rights in our ToS to terminate an account bc it’s not making money. As before, we may discontinue certain YouTube features or parts of the service, for ex., if they're outdated or have low usage. This does not impact creators/viewers in any new ways.

