Google tendrá acceso a millones de registros médicos de pacientes

Ya hemos comentado en varias ocasiones que Google quería asociarse con los proveedores de atención médica para desarrollar un buscador especializado en asuntos de la salud. Ahora se confirma el primer movimiento en este sentido: Google ha anunciado su asociación con Ascension, el segundo sistema de salud más grande de los Estados Unidos.

Según el acuerdo, Google tendrá acceso a conjuntos de datos de salud personales que pueden usarse para desarrollar herramientas basadas en IA para proveedores médicos.

El acuerdo tiene hasta nombre: «Project Nightingale«, y tiene como objetivo obtener información de salud personal detallada de millones de estadounidenses en 21 estados. Eso incluye nombres de pacientes, fechas de nacimiento, resultados de laboratorio, diagnósticos médicos y registros de hospitalización, junto con un historial médico completo.

Google confirmó el acuerdo, agregando que se adhiere a las regulaciones de HIPAA con respecto a los datos del paciente y que cumplirá los requisitos de privacidad y seguridad necesarios. Informan que los datos de Ascension no se pueden usar para ningún otro propósito que no sea para proporcionar los servicios que ofrecerán en virtud del acuerdo, y los datos del paciente no se pueden combinar ni se combinarán con ningún dato del consumidor de Google.

¿Para qué servirá este proyecto?

Con todo esto Google quiere diseñar una plataforma de búsqueda basada en la nube para consultar datos de pacientes, que luego podría comercializar a otros proveedores de atención médica.

Ascension, por su parte, dijo que su objetivo es explorar las aplicaciones de IA para ayudar a mejorar la calidad clínica y la seguridad del paciente.

Lo que no parece claro es el motivo por el cual necesitan nombres y fechas de nacimiento de pacientes. Ese punto es clave, ya que no quieren anonimizar la información antes de que pueda usarse para desarrollar modelos de aprendizaje automático para la atención médica personalizada, lo que quieren es tener toda la información de usuarios específicos.

Se cree que unos 150 empleados de Google puedan tener acceso a una parte significativa de los datos médicos de Ascension, por lo que la polémica está en la bandeja.