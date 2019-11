¿Dañan las pantallas el cerebro de los niños?

Cuando hablamos de bienestar digital hablamos de todos los recursos y consejos que podemos usar y seguir para que la tecnología realmente ayude a mejorar nuestra calidad de vida, no a empeorarla.

Los fabricantes, tanto de software como de hardware, son los primeros interesados en ofrecer este tipo de recursos, ya que si se identifican riesgos hacia la salud física o mental por el uso no adecuado de su tecnología, podrían estar cavando su propia tumba.

De momento se están dando solo los primeros pasos en este sentido. Compañías como Google ya han lanzado apps específicas que nos ayudan a gestionar la seguridad, la privacidad y el tiempo de acceso a las pantallas de los móviles. Podemos ahora desconectar con más frecuencia, minimizar distracciones y gestionar mejor el tiempo para evitar así que la obsesión por el mundo digital acabe perjudicándonos.

Desde informes con el uso que damos al teléfono, a notificaciones en el reloj para que levantemos y andemos un poco, podemos encontrar estrategias en pequeños detalles. Lo ideal es entender exactamente cómo y por qué necesitamos estar tanto tiempo frente a la tecnología, y eso es algo que depende mucho de cada individuo.

El control parental es necesario, pero no lo es tanto como el diálogo. Si los hijos entienden el motivo por el cual se imponen límites, no se generará la fricción que todos esperan ante tales acciones. El problema es cuando se pierde ese diálogo, ya que no hay ninguna app que consiga recuperarlo.

Pero cuando hablamos de bebés, la cosa cambia, el diálogo no funciona.

Un estudio usando Resonancias Magnéticas

Se ha publicado un estudio que, usando resonancias magnéticas, indica si hay daño en el cerebro de los bebés cuando se usan pantallas.

La investigación la ha publicado la revista JAMA Pediatrics, donde han destacado que las pantallas afectan negativamente a las habilidades de alfabetización y lenguaje.

Se ha demostrado que la materia blanca del cerebro se puede ver afectada, y esa parte es la responsable por organizar las fibras nerviosas de la red de comunicación interna, asociada a las funciones cognitivas. La materia blanca se desarrolla cuando se va aprendiendo el lenguaje, y al haberse encontrado una relación entre el uso de pantallas y la integridad de la sustancia blanca cerebral, se ha podido deducir que afecta negativamente.

La investigación se ha basado en los resultados de pruebas entre 50 niños de entre 3 y 5 años, y confirma un resultado que se publicó en 2018: los niños que pasan más de dos horas diarias frente a una pantalla, tienen peores resultados en exámenes de lenguaje.

¿Qué se recomienda?

La OMS comentó que la pantalla no es recomendable nunca para los menores de 2 años, y para los niños entre 3 y 5, solo una hora diaria.

Otras fuentes recomiendan evitar el uso de pantallas al menos hasta los 3 años, aunque todo depende del niño, de la aplicación a la que accede, del contexto… no estamos hablando de matemáticas.

Una de las principales preocupaciones es recibir niños en preescolar sin que tengan una experiencia sólida de la vida real, ya que muchos de ellos conocen más lo que ven en las pantallas que lo que ven en el mundo que nos rodea.

Se necesitan más estudios para llegar a conclusiones firmes, pero hay algo que tenemos que tener siempre presente independiente de dichos estudios: el sentido común.