Telefuel, un cliente para Telegram que organiza mejor el contenido

Telegram es una de las plataformas de mensajería más completas de la actualidad, y permite construir clientes de terceros, lo que ayuda a que sea aún más flexible y poderosa.

Hoy hablaremos de uno de esos clientes: Telefuel, creado para que sea más sencillo organizar el contenido que recibimos en Telegram.

Se trata de una aplicación que mejora el flujo de trabajo de Telegram con espacios de trabajo, carpetas de chat, filtros de mensajes no leídos, atajos de teclado y más. Nos permite ordenar los chats, grupos, canales y DM de Telegram en espacios de trabajo y carpetas, para que podamos ser más rápidos a la hora de encontrar y responder mensajes.

Con la aplicación las pestañas de chat separan los DM, Grupos, Bots y Canales, y permite filtrar los chats por mensajes no leídos y menciones no leídas, para que no perdamos un mensaje importante.

Todos los mensajes van directamente hacia y desde los servidores de Telegram a través de su protocolo de mensajería segura, de forma que Telefuel nunca ve, toca ni almacena ninguno de los mensajes que circulan.

Uno de los objetivos es permitir dividir nuestras comunidades de Telegram en múltiples grupos más pequeños para permitir conversaciones más centradas, relevantes y significativas.

Está disponible para Mac, Windows, Linux o web, y ya están preparando versiones iOS y Android. El modelo de negocio es simple: versión gratuita limitada en número de paneles y grupos, y versión pro sin límites con suscripción mensual.

Podéis encontrarlo en telefuel.com