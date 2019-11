Cómo saber si alguien te ha bloqueado en Whatsapp

Whatsapp es una de las plataformas más útiles hoy en día, pero también es la fuente de múltiples disputas y polémicas, así como la responsable por la distribución de millones de noticias falsas que se envían cada día.

Son muchas las funciones que deben ser implementadas en Whatsapp para poder llegar a considerarla una plataforma segura, y el bloqueo de usuarios es una de ellas, función disponible desde hace años y que, aún siendo muy útil, no está libre de la polémica diaria.

Para saber si alguien nos ha bloqueado en Whatsapp solo tenemos que seguir estos pasos:

Verificar si podemos seguir viendo la última hora de conexión o el mensaje de «en línea» de la persona que puede habernos bloqueado. Si no podemos ver esa información, seguramente hemos sido bloqueados.

Comprobar si podemos ver las actualizaciones de la foto del perfil de dicha persona.

Enviar un mensaje a la persona y comprobar que solo se queda en un tic. Eso significa que el mensaje se ha enviado, pero no ha sido recibido (segundo tic) ni mucho menos leído (doble tic azul)

Intentar hacer una llamada a la persona. Si estamos bloqueados, no podremos.

Estas son las cuatro condiciones que deben cumplirse para comprobar si hemos sido bloqueados, pero es importante tener en cuenta que Whatsapp diseño el sistema de forma ambigua para proteger la privacidad de los usuarios que deciden bloquear a otros, motivo por el cual nunca se nos dirá de forma explícita que alguien nos ha bloqueado, tendremos que deducirlo nosotros mismos a partir de las pruebas antes listadas.

Si lo que deseáis es bloquear a alguien, no olvidéis que la forma más sencilla es acceder a Menú > Ajustes > Cuenta > Privacidad > Contactos bloqueados. Allí podemos ver a quién hemos bloqueado y añadir a otras personas para que se junten a la lista negra. Una vez bloqueemos a alguien, no recibiremos ni whatsapps, ni llamadas ni nuevos estados actualizados de la persona en cuestión. Es decir, la persona no podrá ver nuestros datos, pero nosotros tampoco podremos ver los suyos. El número seguirá apareciendo entre nuestros contactos, eso sí, y nosotros seguiremos estando como contactos en la lista de quien hemos bloqueado, solo afecta a la visibilidad de los datos mutuos.