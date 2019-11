Curso gratuito para aprender Python creando videojuegos

¿Ya le has dado un vistazo a nuestra lista de cursos gratuitos de noviembre? Verás que muchos de ellos están pensados para aquellos que quieren aprender programación. Y ahora sumamos una nueva propuesta con el curso gratuito para aprender Python.

Learn Python es una propuesta de FreeCodeCamp que puedes seguir desde YouTube, con más de 7 horas de contenidos.



La dinámica de este curso se basa en el aprendizaje basado en proyectos, así que si quieres aprender tendrás que involucrarte en el programa realizando los proyectos sugeridos ya que no sigue un enfoque académico.

Y en este caso, tendrás que desarrollar cinco juegos que te ayudarán a aprender los fundamentos de Python. Estos son Tetris, Pong, Snake, Connect Four y un juego multijugador. No necesitas registrarte para tomar el curso ya que está en YouTube, así que no te complicarás con formularios, ni pasos adicionales.

Todo el contenido está en un solo vídeo así que solo necesitas guardarlo en la sección Ver más tarde o en alguna de las listas que hayas creado en YouTube. Luego podrás seguir el vídeo desde cualquiera de tus dispositivos y repasar los contenidos tantas veces desees.

En la descripción del vídeo encontrarás información adicional, así como recursos externos que necesitarás para crear tus videojuegos. Una excelente propuesta para principiantes o para aquellos que quieran repasar sus conocimientos sobre Python.