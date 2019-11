Self-Defined, un diccionario de términos relacionados con raza, identidad de género, orientación sexual y más

No es fácil definir algunos conceptos que no eran tan frecuentes hace algunos años. En muchas ocasiones los diccionarios tradicionales no representan el sentimiento de la sociedad a la hora de definir ciertas palabras, y para ello ha nacido una propuesta colaborativa que puede ayudar con el tema.

Se trata de selfdefined.app, un proyecto que pretende discutir y cuestionar aspectos centrales de la identidad (raza, identidad de género, orientación sexual, habilidad física y mental, religión, edad, expresión física, etc.), encontrando el vocabulario adecuado para participar.

Self-Defined es un diccionario de código abierto que busca proporcionar definiciones más inclusivas, holísticas y fluidas para reflejar las diversas perspectivas del mundo moderno.

La creadora indica que en muchas ocasiones le pidieron definir palabras clave en las conversaciones una y otra vez. Los diccionarios fallan, ya que fueron escritos por personas que no necesitaban estas palabras, de hecho muchas no querían estas palabras. E incluso cuando lo intentaron, los diccionarios no reflejaron las definiciones en constante evolución.

El nacimiento de esta web está basado en un bot capaz de definir desde ‘racismo’ a ‘no conformidad de género’ o cualquier otra palabra. Quiere crear un sistema que pueda informar a un usuario que está usando un insulto, por ejemplo.

En una sociedad donde las palabras son inmensamente poderosas, necesitan definirse de forma correcta, ya que ellas son las responsables por políticas y leyes, por identificarnos como individuos y unirnos como comunidades.

Los planes futuros incluyen una API completa, bots para Twitter y Slack, y URL personalizadas.