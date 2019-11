Un nuevo dispositivo que puede ayudar a tratar enfermedades como Parkinson o Alzheimer

Una de las novedades que nos llamaron más atención durante el IOT Solutions World Congress #iotswc19 está relacionada con la salud.

Se trata de una novedad presentada por el grupo Innovation in Materials and Molecular Engineering – Biomateriales for Regenerative Therapies (IMEM-BRT), quienes han desarrollado un nuevo dispositivo capaz detectar el nivel de dopamina que hay en el cerebro humano y al mismo tiempo liberar la dosis necesaria de manera progresiva según los requerimientos del paciente.

El dispositivo puede gestionarse con una app, desde donde es posible hacer el seguimiento a través del teléfono móvil.

Nos comentan en el congreso:

Se trata de un hidrogel (una red polimérica que tiene la propiedad de absorber elevados volúmenes de agua con excipientes y que se utiliza como vector de suministro de fármacos), capaz de incorporar a su estructura la dopamina, protagonista en diversas enfermedades degenerativas que se pueden paliar mediante un suministro controlado del producto.



Una vez se sintetiza el hidrogel en las condiciones óptimas para realizar correctamente las funciones de incorporación y posterior liberación de la dopamina, se integra en un electrodo serigrafiado de carbono, modificado con un recubrimiento obtenido electroquímicamente. Este sensor es capaz de detectar los niveles de dopamina existentes, los cuales se pueden transmitir a una aplicación móvil y hacer seguimiento en tiempo real. Además, el sensor es selectivo frente a la presencia de interferentes como la glucosa, el ácido úrico y el ácido ascórbico.

La importancia de la dopamina es fundamental en nuestra salud. Es un neurotransmisor que se produce en diferentes zonas del cerebro, y afecta al comportamiento, al movimiento, al estado anímico, al sueño, a la atención, al aprendizaje… con este dispositivo será posible controlar estos niveles y ayudar en el tratamiento de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer.