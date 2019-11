Llega un nuevo Monopoly para Android

Monopoly para Android no es ninguna novedad, existía una versión que Electronic Arts lanzó en 2011, pero esa versión fue eliminada hace ya mucho tiempo, por lo que los fans se han quedado a la espera de alguna novedad en este sentido.

El mes pasado se anunció una nueva versión de Monopoly para Android e iOS, y ahora ya podemos registrarnos en la Play Store para probarlo.

Se trata de una versión completamente nueva creada por Marmalade Game Studios, responsable por otros clásicos de Hasbro par amóviles, como El Juego de la Vida o Battleship.

En la página de la tienda de apps aún no pone el precio, pero en la página de pedidos anticipados para iOS dice que cuesta 3.99 dólares con compras en la aplicación. Seguramente esas compras serán artículos y detalles que no afectarán al juego, por lo que se podrá jugar en igualdad de condiciones sin tener que hacer compras dentro. Por otro lado, en la descripción de android dejan claro que no hay ni pagos ni publicidad dentro, por lo que tendremos que esperar para ver si son diferencias en la plataforma o errores en las descripciones.

El tablero está vivo, es una ciudad animada en 3D diseñada para que brinde una experiencia móvil interactiva. Las reglas son las clásicas, no ha cambiado nada, y será posible jugar con amigos, con familia o con una inteligencia artificial para poder disfrutar en solitario.

Podemos jugar en compañía compartiendo el teléfono en cada turno, así como disfrutar de partidas privadas multijugador en un ambiente online seguro.

El registro previo ya está abierto, por lo que falta poco para su apertura global.