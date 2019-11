Tiembla, Netflix: llega Apple TV+ con precios rompedores en más de 100 mercados, incluida España

Hoy es un día histórico para el segmento de los servicios por suscripción para la transmisión de vídeo bajo demanda, esto es, el segmento conformado por plataformas como Netflix, HBO, Hulu, Amazon Prime Video, Rakuten, Filmin, entre otros, ya que entra oficialmente en escena la nueva y espera plataforma de transmisión de vídeo bajo demanda de Apple: Apple TV+.

Y llega pisando fuerte, con precios más que interesantes, a más de 100 países y regiones, incluyendo a España. Los usuarios podrán disfrutar del nuevo servicio de Apple, donde encontrarán contenidos originales, entre películas, series y documentales, por unos 4,99 euros al mes, con un periodo de prueba gratuita de siete días.



Existe la posibilidad de hacer uso de Family Sharing, permitiendo integrar hasta seis miembros de la misma familia bajo una misma suscripción, donde cada miembro puede acceder al mismo desde sus propios dispositivos, usando sus respectivas Apple ID y contraseñas.

Pero aquellos que desde el pasado 10 de septiembre hayan comprado un iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac, tendrán un año gratis de suscripción. Y si no fuera suficiente, aquellos usuarios que estén suscritos al plan de estudiantes de Apple Music, también tendrán acceso gratuito al servicio.

Sin duda, un interesante movimiento para tener una masa de usuarios suficiente desde el primer día del servicio, haciendo tambalear el segmento hasta ahora dominado por Netflix.

¿Dónde disfrutar de Apple TV+

Como es de esperar, a través de los diferentes dispositivos de la compañía, aunque también es posible disfrutar del mismo a través de dispositivos de terceros fabricantes. En este sentido, además de los iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch y Mac, los usuarios podrán disfrutar de Apple TV+ a través de algunos televisores inteligentes de Samsung, además de poder acceder al servicio a través de dispositivos Roku y Amazon Fire TV.

Próximamente llegará a estar disponible en televisores inteligentes de LG, Sony y VIZIO, y los usuarios de determinados modelos de televisores inteligentes de SONY también contarán con soporte para la tecnología AirPlay 2.

En caso de no tenerse ninguno de los dispositivos mencionados, también es posible acceder al servicio a través de la versión web, disponible en tv.apple.com/es.

Sea cual sea el dispositivo usado, se podrá disfrutar de la experiencia libre de publicidad, pudiendo disfrutar de los contenidos tanto en modo online como modo offline.

En cualquier caso, habrá que contar con una ID en Apple, Apple ID, algo que ya tendrán los usuarios que usen los servicios y dispositivos de Apple, pero que está al alcance de cualquier otro usuario que hasta ahora no haya formado parte del ecosistema de servicios de Apple.

¿Qué contenidos ofrecen?

De momento, su catálogo de contenidos es bastante reducido, con un total de 9 títulos. Apple señala que ya cuenta con los tres primeros capítulos de The Morning Show, See y For All Mankind, a los cuales irá añadiendo un capítulo nuevo cada semana todos los viernes.

También ha añadido la temporada completa de Dickinson, además de programas infantiles como Helpsters, Snoopy in Space y Ghostwriter, el documental The Elephant Queen, y la primera entrega de Oprah’s Book Club, de la conocida presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

Apuntan a que los contenidos originales se pueden disfrutar de forma subtitulada y/o doblada en más de 40 idiomas diferentes, existiendo además subtítulos para sordos y con problemas de audición, además de estar disponible con descripciones en audio en ocho idiomas diferentes.

Crédito de imagen: Apple