Google compra Fitbit, lo que afectará a más de 28 millones de personas

La semana pasada comentamos que Google estaba a punto de comprar Fitbit, ahora se ha confirmado la operación: 2.100 millones de dólares por la adquisición.

Estamos hablando de una de las mayores empresas en el mundo de los wearables, de una excelente opción para los que desean relojes inteligentes usando WearOS, de una plataforma que ayudará a mejorar el servicio de Google Fit para poder competir mejor con la competencia.

Los 28 millones de usuarios de Fitbit no se verán afectados a corto plazo con esta compra, aunque es posible que el servicio Fitbit Premium cambie completamente para seguir la filosofía de todos los servicios de Google: gratis, pero ofreciendo datos. Aunque desde Fitbit explican que no habrá cambios en el tema de privacidad, y que los datos no se venderán a terceros, seguramente veremos cambios en este sentido durante los próximos meses.

Fitbit ha vendido más de 100 millones de dispositivos y es compatible con una comunidad global de millones de usuarios activos, utilizando datos para brindar orientación y asesoramiento personalizados únicos a sus usuarios. Los datos que almacenemos en nuestra cuenta de Fitbit no se usarán de momento para personalizar publicidad en Google, y siempre será posible exportarlos o borrarlos, igual que con el resto de servicios de la compañía, pero no se han dado detalles sobre cómo se deberá hacer eso.

En lo que se refiere a la compatibilidad con iOS, seguirá ofreciéndose sin problemas, incluyendo el soporte con la plataforma.

La compra se pagará a 7,35 dólares por acción, y se realizará en 2020, ya que aún deben aplicarse las distintas regulaciones.

Será un gran empujón para el sector hardware de Google, un sector que necesita sangre fresca para poder competir con Samsung, Huawei, Xiaomi y otros grandes asiáticos.

Comentarios sobre la compra realizados por Google

En la nota de prensa comentan lo necesario que es el mundo de los wearables hoy en día:

Creemos que la tecnología está en su mejor momento cuando puede desvanecerse en segundo plano, ayudándole durante todo el día cuando lo necesite. Los dispositivos portátiles, como los relojes inteligentes y los rastreadores de actividad física, hacen exactamente eso: puede ver fácilmente dónde está su próxima reunión con solo un vistazo o controlar su actividad diaria directamente desde su muñeca.

Y dedica algunas palabras al «buen hacer» de Fitbit durante estos años: