V-Bike, el dispositivo sin cables para antirrobo, alertas de accidentes e iluminación de la bicicleta

Uno de los dispositivos que más ha llamado la atención en el congreso IOT Solutions World Congress 2019 ha sido el presentado por Vodafone en su Stand.

Se trata de V-Bike, unpequeño aparato que podemos poner debajo del sillín de nuestra bicicleta para que ofrezca, sin necesidad de cables, tres funciones principales: iluminación, antirrobo y detección de caídas con envío de alertas.

Se trata de un proyecto de Dots.Bike que ha podido ser lanzado gracias a la colaboración con Vodafone para ser parte de su colección V by Vodafone. El dispositivo cuenta con una sim en su interior (invisible para el usuario), de forma que cuenta con conexión a Internet constante, así como sensores que ayudan a identificar cuando estamos frenando o cuándo hemos sufrido un accidente.

Características generales del V-Bike

Sus características generales son:

– Ofrece localización GPS.

– Tiene Alerta SOS en caso de detección de caídas.

– Cuenta con Smart light: luz de freno, automático al pedalear y diferentes modos (fija, intermitente..). El acelerómetro es el encargado de avisar al dispositivo si debe encenderse o no, dependiendo de si detecta reducción de velocidad.

– Alerta de robo. Podemos configurarlo para avisarnos y recibir su localización en cualquier momento gracias a su GPS. La localización es automática cuando se detecta movimiento, y se actualiza cada 3 minutos.

– Alertas de zona de seguridad (suena si se separa más de x metros de nosotros).

– Histórico localizaciones (mis rutas).

– Autonomía de la batería de hasta 10 días.

– Tornillos y código de seguridad para que no sea posible abrir el dispositivo y llevarse el tracker o la batería que lleva dentro.

– SIM preinstalada, dentro del dispositivo.

Cómo es la app de Dots.Bike que lo gestiona

Aunque el dispositivo ya es genial por sí solo, es la app la que nos permite exprimirlo al máximo. Aquí os dejamos algunas de capturas de todo lo que podemos hacer:

Podemos ver las estadísticas de trayectos realizados, así como un histórico completo de nuestras rutas.

Podemos definir qué tipo de luz deseamos: intermitente, mixta o fija.

Es posible saber dónde está la bici en todo momento gracias a su sistema de localización basado en GPS. Podemos buscar la bici de forma sencilla.

El sistema de detección de caídas también es configurable. Podemos definir que, después de detectar una caída, espere 2 o 5 minutos antes de enviar alertas a los contactos registrados. La notificación enviada es tal y como se ve en la captura superior.

Lanzamiento y precio del V-Bike

De momento el V-Bike no se encuentra en la web de Vodafone, pero se espera su llegada inminente a un precio de unos 85 euros, con mensualidad de 2 euros al mes para poder garantizar la conexión constante. Desde la app de V by Vodafone es posible cancelar la suscripción o dejarla parada cuando no necesitemos el dispositivo, por lo que los dos euros solo se pagarían cuando realmente necesitemos sus funciones.