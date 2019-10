5 juegos nuevos para Android presentados en los últimos días y de forma gratuita

A continuación traemos un listado con 5 de los juegos más destacados que han sido presentados durante los últimos días del mes de octubre.

En la lista encontramos títulos bastante divertidos para terminar la última semana del mes y comenzar noviembre con nuevas misiones y temáticas adictivas. He aquí el top 5 para Android.

Teníamos que empezar el listado con este juego de rol que en menos de una semana cuenta con más de 1 millón de descargas y que tiene como protagonistas a los personajes de American Dad. La familia de Stan se encuentra de rehenes en Langley Falls por una invasión extraterrestre y deberás salvarla entrenando a clones desde del búnker secreto. Aquí tendrás que enfrentarte a todos los enemigos de Estados Unidos y tendrás que ganar dinero para tener un mejor arsenal. El juego es gratuito y cuenta con opciones de pago adicionales.

Se trata de otro RPG presentado hace un par de dias, aunque a diferencia del anterior, este es un MMORPG de mundo abierto para que jugadores de todo el mundo puedan explorar mazmorras y luchar entre sí. El título cuenta con diferentes opciones de guerra y los gráficos, a pesar de estar en fase final de pruebas, no decepcionan. Al igual que el anterior, se puede descargar a coste cero.

The King of Fighters ALLSTAR fue lanzado de forma oficial el 22 de octubre y se trata de la nueva apuesta de Netmarble que ya suma más de 1 millón de descargas. El enfrentamiento de peleas en 2D está asegurado con diferentes movimientos y hasta 200 jugadores. Aquí también puedes jugar en modo multijugador y competir en torneos y ligas para ver si has mejorado tus tácticas. También esta disponible sin coste alguno.

Esta es una entrega de estrategia por turno que tiene un aspecto de arcade en el que tendrás que pasar 20 niveles distribuidos en 4 etapas. Para ello, deberás pensar muy bien el movimiento de tus fichas para llegar al otro extremo. El título ha sido creado por desarrolladores independientes, así que se le puede dar una oportunidad por tratarse de un juego gratuito.

Los personajes famosos de la saga de películas están presentes en este título de estrategia en el que deberás formar una flota de batalla de nivel para atacar los demás navíos con la finalidad de saquear y tener más tesoros. El juego se puede descargar de forma gratuita y para bajarlo en tu móvil deberás tener Android 4.0 y versiones superiores.