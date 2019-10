Esto es lo que le pasa a nuestro cuerpo después de 20 años trabajando en oficina

Emma es el ejemplo ideal del aspecto y consecuencias que puede tener nuestro cuerpo trabajando 20 años en una oficina.

La escultura de tamaño promedio ha sido creada por especialistas luego de evaluar miles de encuestas de trabajadores de oficina. Su cuerpo representa lo que le puede pasar a una persona que sufre de los siguientes dolores.

Qué dice el estudio de trabajadores de oficina

El informe que lleva por nombre The Work Colleague of The Future, es un estudio realizado por profesionales en salud, liderado por William Higham, en el cual han decidido entrevistar a un total de 3.000 trabajadores de oficina en Alemania, Francia y el Reino Unido.

En los resultados de las encuestas se concluyó que el 50% de los trabajadores sufrían de dolor en los ojos, dolores de cabeza un 48% y dolores de espalda un 48%. Gracias a estas cifras, los investigadores pudieron crear a Emma, una muñeca de tamaño natural que también sufre exceso de peso, eccema relacionado con el estrés con piernas hinchadas y un espalda que difícilmente se puede enderezar. Tal y como afirma William, estas serían las principales consecuencias de vivir semana tras semana en un escritorio sin tomar las medidas para ello.

Según Higham, «Si no sacudimos en gran medida el entorno estándar de la oficina, nos dirigimos hacia un futuro plagado de Emmas».

Tal y como recomiendan los especialistas a Futurism, las mejoras de salud pasan por redirigir la postura en los escritorios, moverse más, tomar descansos regulares para caminar (por lo menos 5 minutos cada hora) e incluso hidratarse con agua constantemente.

Seguramente en los próximos años se desarrollen nuevos proyectos y dispositivos que faciliten y ayuden la salud de los trabajadores en oficinas. Tan solo con una buena silla se puede empezar el cambio y esta de Xiaomi no pasa desapercibida para mejorar el espacio laboral.