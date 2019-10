Ya es posible crear eventos directamente en Calendar con los nuevos atajos de Google

Hace justo un año, Google introdujo la posibilidad de que los usuarios podamos ir directamente a la interfaz de creación de documentos, diapositivas, formularios, hojas de cálculo y sitios web a través de las nuevas direcciones .new, evitándonos tener que pasar antes por la pantalla principal para posteriormente seleccionar la opción de crear un nuevo documento.

Más reciente en el tiempo, precisamente durante el pasado 16 de octubre, Google también estrenó una dirección .new para que los usuarios podamos añadir notas directamente en Google Keep. Para ello tan sólo tenemos que introducir keep.new en la barra de nuestro navegador para comenzar a crear una nueva nota sin necesidad de tener que pasar por la pantalla principal.



Ganando en eficiencia

Ahora Google estrena las nuevas direcciones cal.new y meeting.new para que los usuarios podamos añadir directamente eventos de calendario en Google Calendar.

Basta con introducir cualquiera de estas dos nuevas direcciones .new en la barra de direcciones de nuestro navegador web para que tengamos ante nosotros la pantalla que nos permite añadir los datos pertinentes de la próxima cita o evento de calendario que queramos añadir en nuestras cuentas en Google Calendar.

Dada la proximidad en el tiempo de las nuevas direcciones .new, cabe la posibilidad de que Google vaya añadiendo nuevas direcciones .new para algunos otros de sus servicios, siendo deseable, por ejemplo, que añadan una nueva dirección .new para ir directamente a la ventana de redacción de mensajes de correo electrónico en GMail, aunque esto es algo que podríamos ver a lo largo del tiempo, ya que de momento no tenemos constancia de los planes de la compañía en lanzar nuevas direcciones .new para crear nuevos contenidos en otros servicios.

El anuncio lo ha realizado Google en el perfil que Google Calendar tiene en Twitter (echarán de menos Google+ para los anuncios breves de sus novedades), interaccionando además con parte de aquellos usuarios que han querido transmitirles sugerencias y quejas acerca del servicio.

Como en otros aspectos, ya sólo queda esperar a que Google se decida por crear nuevas direcciones .new para otros servicios, lo que a buen seguro será bienvenido por muchos de los usuarios, que verán su eficiencia mejorada a la hora de hacer uso de ellos.