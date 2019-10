Series y películas que serán estrenadas en Netflix en noviembre de 2019

El penúltimo mes del año ya se asoma a la vuelta de la esquina y ya nos deja saber que llega con un trineo lleno de series y películas en Netflix para todos los gustos.

Hasta ahora, tenemos más de 70 series y películas que serán lanzadas en el servicio de streaming durante todo el mes. He aquí todo el listado en las diferentes categorías.

Series que serán presentadas en Netflix en noviembre de 2019

– American Son, para el 01/11

– The Crown: Temporada 3, para el 17/11

– Atypical: Temporada 3, para el 01/11

– Queer Eye: We’re in Japan!, para el 01/11

– The End of the F***ing World: Temporada 2, para el 05/11



– Hache, para el 01/11

– Huevos verdes con jamón, para el 08/11

– Dolly Parton: Acordes del corazón, para el 22/11

– Alta mar: Temporada 2, para el 22/11

– Final Space: Temporada 2, para el 24/11

– El Club, para el 15/11

– Feliz lo que quieras, para el 28/11

– Distrito salvaje: Temporada 2, para el 08/11



– Eventos de la Segunda Guerra Mundial a todo color, para el 08/11

– Patriota no deseado con Hasan Minhaj: Volumen 5, para el 10/11

– The Toys That Made Us: Temporada 3, para el 15/11

– Nailed it! ¡Felices fiestas!: Temporada 2, para el 22/11



– Historias del narcomundo, para el 22/11

– Las películas que nos formaron, para el 29/11

– Sugar Rush: Delicias navideñas, para el 29/11

Películas que serán estrenadas en Netflix en noviembre de 2019

– El rey, para el 01/11

– El Irlandés, para el 27/11

– Noches blancas, para el 08/11

– Justicia del Ártico: Escuadrón del trueno, para el 29/11

– La leyenda de Klaus, para el 15/11

– El caballero de la Navidad, para el 21/11

– La música del terremoto, para el 15/11

– Perdí mi cuerpo, para el 29/11

– Sonora, para el 29/11

– Baywatch: Guardianes de la bahía, para el 09/11



– Rápidos y furiosos 8, para el 11/11



– Comer, rezar, amar, para el 01/11

– Navidad en África, para el 01/11

– El hombre sin gravedad, para el 01/11

– Navidad, loca Navidad, para el 28/11

– Atlantique, para el 29/11

– Wild Wild West: Las aventuras de Jim West, para el 01/11

– La inspiradora historia de Vinny Pazienza, para el 15/11



– Tucker: El hombre y su sueño, para el 01/11

– Gandhi, para el 01/11

– El exorcismo de Emily Rose, para el 01/11

– Día de entrenamiento, para el 01/11

– Belleza inesperada, para el 25/11

– 17 otra vez, para el 28/11

Documentales

– Maradona en Sinaloa, para el 13/11

– Lorena, la de pies ligeros, para el 20/11

– Paradise en llamas, para el 01/11

– Seth Meyers: Lobby Baby, para el 05/11



– Garlin: Our Man In Chicago, para el 12/11

– Zona Rosa, para el 26/11

– Bikram: Yogui, gurú, depredador, para el 20/11

– No hay tiempo para la vergüenza, para el 19/11

– Zoé: Panoramas, para el 01/11

– La libertad del diablo, para el 01/11

– Los ladrones viejos, para el 01/11

– ¿Qué co#o está pasando?, para el 25/11

– Guatemala: Corazón del mundo maya, para el 30/11

Animes y para niños y familia

– DanMachi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Temporada 1, para el 01/11

– Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: Temporada 1, para el 01/11

– Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: Temporada 2, para el 01/11

– Akame ga Kill!: Temporada 1, para el 01/11

– Príncipe de los dragones: Temporada 3, para el 22/11

– She-Ra y las princesas del poder: Temporada 4, para el 05/11

– GO! La fiesta inolvidable 15/11

Hola, ninja, para el 01/11

– Los Supermonstruos salvan la Navidad, para el 26/11

– Los Muppets en Nueva York, para 01/11



– Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 8, para el 22/11

– Vera: Deseos de invierno, para el 26/11

– Gauko, la niña dinosaurio, para el 22/11

– Chip y Potato: Temporada 2, para el 29/11



– Vera: La cosecha de manzanaramas, para el 01/11

– Levius, aún por confirmar su fecha

