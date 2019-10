Samsung traerá más rendimiento en vídeo, Inteligencia Artificial y conectividad 5G con sus nuevos chips

Samsung Electronics ha aprovechado la celebración del Samsung Tech Day 2019 en el día de hoy para presentar al nuevo procesador móvil premium y al nuevo módem 5G, ambos desarrollados bajo la tecnología más avanzada de proceso EUV de 7nm, enfocados a dispositivos móviles que hagan uso intensivo de aplicaciones de vídeo, de la Inteligencia Artificial y de la conectividad 5G, según explica la compañía.

Con estos dos nuevos chips, ya podemos hacernos una mejor idea de lo que nos podremos encontrar en los dispositivos móviles de próxima generación, que veremos a lo largo del año próximo, y que en resumidas cuentas, sigue la tendencia que estamos viendo en estos últimos meses con los teléfonos plegables, pantallas con altas tasas de refresco, el aumento de las cámaras traseras, entre otras cualidades.



La compañía afirma que tanto el nuevo procesador Exynos 990 como el Exynos Modem 5123 5G comenzarán a producirse en masa a finales del presente año, por lo que es más que probable que durante el año próximo podamos ver primeros modelos en contar con algunos de estos chips. Ya cada uno que haga sus apuestas, porque rendimiento y conectividad no va a faltar.

Nuevo procesador Exynos 990

Debemos prestar especial atención al nuevo procesador premium de la compañía, sucesor del Exynos 980, presentado el pasado mes de septiembre, ya que la lista de especificaciones no debería dejar a nadie indiferente. En este sentido, Samsung señala que los nuevos Exynos 990 tendrán un rendimiento general de hasta un 20% en comparación con su predecesor, manteniendo su arquitectura de tres niveles para albergar sus ocho núcleos. Además, cuenta con la nueva GPU Arm Mali-G77, la cual estrena la arquitectura Valhall que mejora el rendimiento gráfico y la eficiencia energética también hasta un 20%.

Cuenta además con Unidad de Procesamiento Neuronal de doble núcleo, soporta un ancho de banda de memoria bastante alto, admitiendo velocidades de datos LPDDR5 de hasta 5.500 megabits por segundo (Mb/s), así como un controlador de pantalla que admite tasas de refresco de hasta 120Hz, ideal para teléfonos enfocados al gaming, y procesador digital se imagen que soporta hasta seis cámaras, permitiendo el procesamiento de tres cámaras de forma simultánea, permitiendo capturas de hasta 108 megapíxeles de resolución.

¿Os suena de algo el sensor de 108 MP fabricado por Samsung en colaboración con Xiaomi? Pues con esta capacidad, se abre las puertas a que podamos ver teléfonos de Samsung con cámaras de 108mp.

Nuevo Exynos Modem 5123 5G

Del nuevo módem 5G, Samsung señala que se trata de uno de los primeros módems fabricados en proceso EUV de 7 nm. Añade que es compatible con todo tipo de redes, «desde los espectros 5G sub-6GHz y mmWave hasta 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA y 4G LTE, pudiendo conseguir velocidades de descargas máxima de «hasta 5.1 gigabits por segundo (Gbps) en sub-6 gigahercios (GHz) y 7.35Gbps en mmWave, o hasta 3.0Gbps en redes 4G».

Conclusión

Si este año ha estado bastante interesante en lo que a teléfonos móviles inteligentes se refiere, el año próximo se antoja mucho más interesante. No hay que olvidar que durante estos últimos años, hemos visto que la gama media ha dejado de ser una gama de teléfonos donde se ofrecían capacidades suficientes para aquellos que no exijan mucho a sus teléfonos, a ser una gama más que suficiente para la mayoría de los usuarios, que no tiene apenas nada que envidiar a los modelos de alta gama.

Estas novedades presentadas hoy, entre otras que se hayan ido presentando por el camino, hará avanzar también a la gama media y la gama baja con mejores prestaciones que nada tendrá que ver con la gama media y gama baja de hace unos años.

Y si bien podemos ver estos nuevos chips en móviles de próxima generación, nada quita para que otros tipos de dispositivos inteligentes también puedan hacer uso de ellos.