Cámaras de seguridad, vídeos y artículos con varios modelos que hemos probado

Durante los últimos meses hemos tenido una gran cantidad de cámaras de seguridad en nuestras manos, Swann, Foscam, Sricam,Blink XT, Ezvid.. y nos hemos dedicado ha probarlas, haciendo artículos y algún vídeo.

En el artículo de hoy os dejamos con ese material, así como con una conclusión para que sepáis cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta antes de comprar una:

Cámara de seguridad Ezviz C3W

Un excelente modelo que puede comprarse por menos de 70 euros, aunque el precio anual para guardar vídeos en la nube llega a los 50 euros.

Cámara de seguridad Swann

En este artículo (click aquí) hicimos un recorrido completo por los diferentes modelos de la marca. Personalmente me decanté por la de exteriores con panel solar que detallé en este artículo (click aquí), de hecho es la mejor de exteriores con la que me he topado, aunque de interiores, hay modelos mejores en el mercado.

Cámara de seguridad Blink XT

La comentamos en este artículo (click aquí). Es la más atractiva de todas, por no tener cables de ningún tipo y ser extremadamente pequeña y portátil, pero su batería se acaba rápidamente. Dicen que dura dos años, pero eso depende de la configuración de alertas, un usuario normal, que la tiene siempre activada, tendrá que ir cambiando de pilas cada dos meses.

Amazon ha lanzado hace poco un nuevo modelo que aún no hemos probado, por lo que es posible que tenga mejor rendimiento.

Cámara de seguridad Reolink

La mejor de interiores, sin duda. Permite cambiar de ángulos de forma remota, moviéndose 360 grados. Hablamos con detalle de ella en este artículo (click aquí). Es algo más cara que las otras que hemos comentado de Swann, por ejemplo, ya que roza los 100 euros.

Cámara de seguridad Sricam

La comentamos con detalle aquí. Es un buen modelo para quien no quiere gastar más de 50 euros, y la calidad de vídeo es muy buena, aunque su tamaño y su peso es un gran punto en contra.

Cámara de seguridad Foscam

La tenéis en este artículo. Es más elegante que la Sricam, algo más cara, y como punto fuerte tiene su buena visión nocturna. Muy muy recomendable para ese precio (menos de 80 euros).

Conclusión

La conclusión la dejamos también en vídeo, aunque lo resumo en tres puntos importantes:

– Es importante verificar siempre dónde y cómo guarda el contenido del vídeo. Si lo hace en la nube, tendrá un precio extra, por lo que la cámara más barata no siempre resulta la más económica.

– Si no tiene cable ni cuenta con cargador solar, cuidado, ya que el consumo de batería puede ser enorme y cuando la necesitéis de verdad no estará disponible.

– La calidad de la imagen es importante, pero lo es más aún el ángulo de visibilidad.

Si queréis conocer más variables importantes antes de comprar una cámara, echad un vistazo en el artículo LAS MEJORES CÁMARAS DE SEGURIDAD INTELIGENTES PARA TU HOGAR que publicamos en diciembre del año pasado.