Twitch comienza a probar que los transmisores puedan ver contenidos de Prime Video con sus seguidores

Twitch aspira a ser más que una plataforma de transmisión únicamente de juegos. La plataforma, propiedad de Amazon, está comenzando a probar una nueva característica llamada Watch Parties por la cual los transmisores ver contenidos originales de Prime Video junto a aquellos de sus seguidores que también sean suscriptores de Prime Video.

Se trata de una interesante experiencia social por la cual transmisores y seguidores podrán compartir la visualización de contenidos seleccionados en sus propios canales, pudiendo igualmente comentarlos vía chat como cualquier otra transmisión existente en Twitch.



Por ahora, estas pruebas están al alcance de unos pocos usuarios, entre afiliados y socios, que conforman primer grupo de pruebas, según pudo confirmar hoy la publicación The Verge.

Nueva experiencia social

Sin duda, es un giro bastante interesante, ya que de esa manera, Amazon conseguirá ofrecer una experiencia que por ahora es desconocida en el segmento de los servicios de transmisión de vídeos bajo demanda, jugando con la ventaja de ser la propietaria tanto de Twitch como de Prime Video para adelantarse al resto de plataformas.

Para añadir un poco de contexto, debemos tener en cuenta que Twitch también está comenzando a abrazar la transmisión de música y eventos deportivos, buscando ir más allá de la transmisión de juegos, aunque por ahora seguirá con el estigma de ser la plataforma para la transmisión de juegos, aunque más adelante, esto podría llegar a cambiar, dependiendo en mayor medida de los propios usuarios.

Según The Verge, las pruebas iniciadas por Twitch pueden abrir un nuevo frente entre las plataformas de transmisión de contenidos bajo demanda, aunque por ahora no ve que Caffeine, una plataforma rival lanzada a principios del pasado año (2018) por ex empleados de Apple, vaya a ofrecer contenidos originales de 21st Century Fox, a pesar de que ésta invirtió más de 100 millones de dólares el pasado año.

Ya sólo queda ver si el resto de plataformas de transmisión reaccionarán al respecto de dichas pruebas.