Instagram prueba función para que podamos dejar de seguir a grupos de personas

Muchas veces seguimos a personas en Instagram sin pensar mucho en lo que estamos haciendo, y cuando queremos darnos cuenta seguimos a miles de personas con las que no tenemos ningún tipo de relación, con contenido que no nos interesa o con ningún contenido en absoluto.

Con el objetivo de solucionar este problema, Instagram está probando una función que nos ayudaría a elegir a quien dejar de seguir.

La función no se ha divulgado oficialmente, pero se ha visto su funcionamiento en un tweet reciente de la investigadora Jane Manchung Wong, donde indica una nueva característica que ayudará a facilitar a los usuarios elegir a quién dejar de seguir. Esto se basa en las cuentas con las que podemos interactuar menos, y también en las cuentas que no se muestran con tanta frecuencia en nuestro feed en los últimos 90 días.

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:

“Least Interacted With” and “Most Shown in Feed” which are counted in the last 90 days pic.twitter.com/REykEoMqu5

