Han inventado la capa de invisibilidad, para fines militares

Si has visto Harry Potter sabrás que la capa de invisibilidad es uno de los inventos mágicos más atractivos de todas las entregas. Pues bien, de la magia a la realidad hay una brecha enorme, aunque una empresa canadiense está dando el siguiente paso en el tema de ocultar objetos.

La tecnología llega de la mano de Hyperstealth, una marca canadiense especializada en diseño de productos de camuflaje. Su nombre es Quantum Stealth y se trata de un material súper delgado que permite “doblar” la luz para que solo podamos ver las cosas a muy poca o a muy larga distancia.

Cómo funciona la tecnología Quantum Stealth, para volver los objetos invisibles

Para que se pueda entender más fácilmente, el material, tan delgado como el papel, funciona dependiendo de cómo se observe. Sucede al igual que con algunas imágenes en 3D, todo a través de un enfoque de lentes lenticulares. Gracias a esto, las cosas se observan solo de cerca o de muy lejos.

En cuanto a otras características de Quantum Stealth, tenemos que cuenta con capacidad de banda ancha, posibilidad de doblar la luz desde el ultravioleta medio y cercano al infrarrojo y que tampoco requiere fuente de energía. Según la fuente IFLScience, la compañía quiere seguir desarrollando la tecnología con fines militares, y para ello se han hecho de 4 patentes.

Por otra parte, los científicos avalan el experimento en el principio conocido como la ley de Snell, utilizada, según internet, como una fórmula para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz con índice de refracción distinto.

A pesar de que el material no cambia por los colores que están detrás de él, sí distorsiona el fondo, lo que se traduce en otra razón más para no ser una auténtica capa de invisibilidad, como la vista en algunas escenas de Harry Potter. A continuación, dejamos otro vídeo más completo donde se explica a fondo el funcionamiento de esta tecnología que esperamos ver más desarrollada en un futuro no muy lejano: