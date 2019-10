Fortnite es un juego de supervivencia fabricado por las empresas de Epic Games y People can fly, un acceso anticipado lanzado en el año 2017. Este juego funcionaría para Windows, Mac OS, PlayStation 4 y Xbox One, sin embargo, no alcanzó la fama hasta que se lanzó el modo Battle Royale. Battle Royale es un juego gratuito en el que se debe sobrevivir en combate de hasta cien jugadores, cuyo objetivo es ser el último que se mantenga en pie.

El juego fue lanzado de forma individual en septiembre del mismo año para las mismas plataformas. Este modo presenta el modelo free-to-play disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e iOS. El nuevo Fortnite ahora en este verano se suma a Android de forma gratuita.

Estas son las 10 diferencias entre el nuevo Fortnite y el anterior

Fortnite Battle Royale ha desaparecido en todo el mundo, dejando a millones de jugadores desconcertados. Dejo de estar disponible en la noche de este pasado domingo, 13 de octubre. La empresa de Epic Games permaneció sospechosa y silenciosa en torno a lo que sucedió después del agujero negro. Por suerte, la espera ha terminado y el siguiente episodio ya está disponible nuevamente, bajo el nombre de Fortnite Chapter 2.

El mapa

Se mantienen zonas clásicas que ya se conocen perfectamente y algunos nombres siguen siendo iguales o similares. También se incluyen nuevas zonas como Weeping Woods, Slurpy Swamp, Dirty, Beachy Bluffs y Sunny Shores, entre otras. La isla de batalla ha cambiado, ahora puedes conseguir 4 nuevas islas invernales.

Personajes y nuevos Skins

En el nuevo Fortnite se incorporan nuevos e increíbles personajes (no podía faltar los nuevos Skins en esta nueva temporada). En total encontrarás 14 nuevos trajes formados por 7 protagonistas del juego.

Ya no hay estrellas de batalla

El juego permitía subir de nivel (cada 10 estrellas era un nivel), ahora solo hay un tipo de nivel y se sube consiguiendo PE. Casi cada acción, como abrir cofres, recoger setas y eliminar a un enemigo, otorga PE y podrás ver en pantalla cuántos consigues en cada instante.

Tarjetas perforadas y medallas

Los desafíos diarios han desaparecido, ahora incrementan la Medalla de tarjeta perforada. Por cada medalla obtienes una cantidad fija de PE, así consigue más puntos para subir de nivel.

Esconderse

No es que sea una gran primicia, los arbustos son una buena forma de escondite. Ahora Fortnite Capítulo 2 disfruta de escondites en pajares y contenedores para acechar a los rivales.

Lanchas

Ya no solo incluye el carrito de compras: aparece un nuevo vehículo, la lancha anfibia, que puede ir tanto por agua como por tierra, y llevar pasajeros.

Nadar

Hasta ahora, existían zonas de aguas poco profundas, pero ahora hay zonas por las que debes cruzar nadando.

Mejorar armas

Como ha sucedido en casi todas las renovaciones, los jugadores tendrán nuevas armas a su disposición. Ahora las escopetas mostrarán el número de perdigones que impactan al enemigo. Elige entre pistola, escopeta, fusil de asalto o lanzacohetes. Otra de las novedades es el banco de mejoras, estos lugares permiten mejorar las armas con ayuda de elementos que vas consiguiendo en el videojuego.

Pesca

Ahora puedes conseguir cañas de pescar, como cualquier otro objeto, y si obtienes los puntos adecuados, podrás pescar peces y armas.

Logros

Son acciones que puedes llevar a cabo para conseguir menciones especiales, como curarnos en medio de la Tormenta. Incorpora múltiples referencias a Batman en forma de objetos cosméticos y retos.

El juego ya cuenta con una asombrosa cantidad de 125 millones de jugadores a nivel mundial. Esta increíble cantidad se debe a dos factores, su atractiva forma de juego y acceso gratuito, así que si quieres saber ¿Por qué Fortnite tiene tanto éxito? Deberías probarlo y descubrirlo por ti mismo.